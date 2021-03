Buscarán que pueblos indígenas se incorporen a beneficios del Corredor Interoceánico

Con la finalidad de no seguir postergando el desarrollo del Istmo de Tehuantepec que beneficia a 33 municipios de la zona sur de Veracruz y 46 municipios de Oaxaca, el Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se regirá bajo un Manual General de Organización.



Con ello se garantiza la incorporación al desarrollo integral, sustentable e incluyente de los pueblos indígenas de ambas zonas geográficas, con pleno respeto a la historia, cultura y tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano, a través de una plataforma logística que integre la prestación de servicios de administración portuaria y su interconexión mediante transporte ferroviario.



De acuerdo con los últimos datos demográficos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la población de la región del Istmo de Tehuantepec asciende a 2.4 millones de habitantes.



De los cuales, 683 mil (28.3 por ciento) habitan en los 46 municipios de Oaxaca y 1.7 millones (71.7 por ciento) en los 33 municipios de Veracruz. En lo que se refiere a población indígena en el Istmo oaxaqueño, el 57 por ciento de personas se autoadscriben indígenas; no obstante, sólo 30.4 por ciento de personas hablan alguna lengua indígena.



Por su parte, la presencia indígena en los municipios de Istmo Veracruzano asciende a 25.8 por ciento para las personas que se autoadscriben indígenas y 7.8 por ciento para aquellas que hablan alguna lengua indígena.



Por ello, la planeación social y económica de una región requiere un conocimiento exhaustivo de la dinámica, estructura y distribución de la población. Si bien la población del Istmo se ha quintuplicado entre 1950 y 2015, al pasar de 449 mil a 2.4 millones de habitantes, en cada década lo hizo a un ritmo menor. La tasa de crecimiento anual de la población entre 1950 y 1960 fue de 4.1 por ciento; mientras que los últimos datos arrojan una tasa de crecimiento anual de la población de alrededor del 1 por ciento.



Tan sólo el puerto de Coatzacoalcos, que se localiza al norte del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Veracruz, registró un movimiento de carga de 28,934,543 toneladas en 2017, siendo ocupado al 51.44 por ciento de su capacidad. Sus principales líneas de negocio son: petróleo, carga agrícola, granel mineral y contenedores.



En 2017, el puerto de Salina Cruz, ubicado al sur del Istmo, en el estado de Oaxaca, movilizó un total de 7,856,309 toneladas, siendo su utilización del 16.54 por ciento. Dentro de sus principales líneas de negocio se encuentran petróleo, carga agrícola y contenedores. Con base en las estadísticas, ambos puertos se encuentran subutilizados, no obstante, la infraestructura debe ser modernizada y se deben realizar dragados con la finalidad de contar con la capacidad de atender a embarcaciones de mayor escala.



Sin embargo, en Veracruz la pobreza incrementó en más de 9.2 puntos porcentuales, pasando de 52.6 por ciento en 2012 a 61.8 por ciento en 2018. Esto implicó que alrededor de 946 mil veracruzanos cayeran en esta condición; por lo que, en términos absolutos, el número de personas en situación de pobreza ascendió a 5.1 millones.



En este mismo periodo, la pobreza extrema pasó de 16.8 por ciento a 17.7 por ciento y en términos absolutos, prácticamente se mantuvo sin cambio.



Por esa razón, los cinco objeticos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec son fortalecer la infraestructura social y productiva en la región del Istmo de Tehuantepec; impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico para el desarrollo en beneficio de toda la población del Istmo de Tehuantepec y asegurar la articulación de acciones emergentes para la población en situación de pobreza extrema en el Istmo de Tehuantepec.



Así como incrementar la biodiversidad y mejorar la calidad del agua, el suelo y el aire con un enfoque sustentable en la región del Istmo de Tehuantepec; y proteger, reforzar y difundir la diversidad lingüística y cultural, la memoria y los patrimonios culturales de los pueblos indígenas, afromexicanos y equiparables del Istmo de Tehuantepec, a través de acciones que garanticen su participación y derechos culturales.