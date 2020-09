Buscarán reapertura de negocios no esenciales, en Coatepec

El regidor tercero del Ayuntamiento de Coatepec, Jorge Luna Hernández, indicó que se buscará la forma de reactivar los negocios no esenciales como el caso de los gimnasios, aunque aseguró que por el momento permanecerán cerrados.



“Los gimnasios siguen cerrados, pero se está buscando la opción de reactivarlos, pero en estos momentos aún no”, acotó.



Entrevistado, además señaló que se han efectuado operativos en el caso de los tianguis del municipio, los cuales no han dejado de abrir; para verificar que las medidas sanitarias se estén cumpliendo.



“Se ha acudido a solicitarles por ejemplo en Tuzamapan, porque no han dejado de funcionar; se les está pidiendo el uso del cubrebocas, gel antibacterial y acatar las medidas de sana distancia, eso es algo que se lleva a cabo de manera recurrente”, dijo.



Asimismo, el edil encargado de la Comisión de Comercio, explicó que también se efectúan supervisiones en el mercado municipal “Miguel Rebolledo”, en el cual se volverán a instalar filtros sanitarios.



“Como en el caso del mercado municipal y el Independencia en su mayoría la actividad mayoritaria es la venta de alimentos, y de la canasta básica, son indispensables y de consumo obligatorio. Tuvimos una reunión con el líder de locatarios y se pidió que se coloquen filtros nuevamente y se van a estar reforzando las medidas”, comentó.



Del mismo modo, recordó que recientemente se abrió el parque municipal, el cual apenas este sábado fue supervisado por distintas áreas del Ayuntamiento, además de otorgar caretas y cubrebocas.