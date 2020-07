Cabecera municipal de Tamiahua estará en cuarentena a partir de este sábado

Para contener la propagación de contagios de COVID-19, a partir de mañana sábado y hasta el 8 de agosto, la cabecera municipal de Tamiahua queda en cuarentena por segunda ocasión.



La Alcaldesa Citlali Medellín Careaga manifestó que sólo por una necesidad extrema o por trabajo es como se podrá salir de casa, “de otra manera no, no es recomendado”, por lo que exhortó a la población a organizarse para la compra de su despensa a fin de poder permanecer en su domicilio del 25 de julio al 8 de agosto.



Pidió a Dios paciencia ante la gente necia que no entiende razones ni la gravedad de la enfermedad y lo malo es que se llevarán a muchos si sigue con su necedad y afirmó que en Tamiahua de hambre nadie ha muerto y nadie morirá.



En ese sentido expuso que derivado de todas estas medidas, la administración que preside gestionará apoyos alimenticios y económicos para que todos aquellos ciudadanos que se vean afectados por la pandemia puedan tener certeza integral para sus familias.



“Esta administración está para apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades, como lo hemos hecho hasta hoy. Déjense de cosas por favor”.



Advirtió que la tragedia “apenas viene” si no se logra contener la propagación del virus, “vivir o morir, ustedes eligen”.



El municipio reporta un caso recuperado de COVID-19, tres casos activos, dos casos sospechosos y dos defunciones, una de ellas ocurrida anoche, confirmó la Alcaldesa.



Cane recordar que el pasado lunes 23 de marzo, prácticamente al inicio de la pandemia, se cerró la cabecera municipal por 15 días, y hoy, en el momento más álgido del problema sanitario, se retoma la cuarentena.



Anunció que a partir de mañana cada martes a través del DIF municipal se realizaran pruebas rápidas de COVID-19, cuyo costo será subsidiado en un 25 por ciento por el Ayuntamiento.



Agregó que nuevamente el acceso al municipio quedará restringido para vehículos procedentes de otros municipios y de otros puntos de la entidad, así como para las camionetas de transporte rural procedentes de las congregaciones del municipio.



Entre otras medidas que se aplicarán a partir de mañana sábado figuran es el cierre de las tiendas de conveniencia a las 10 de la noche, los comercios con venta de productos no comestible cerrarán a las 3 de la tarde y la venta de artículos comestibles y abarrotes cierre en horario normal.



Los sectores de mayor vulnerabilidad (adultos mayores, infantes, mujeres en estado de gestación y personas con capacidades especiales) deberán resguardar su integridad en sus hogares, de no ser así habrá sanciones para los responsables de su cuidado.



La aplicación de la “ley seca” queda sin tolerancia por lo que se aplicara una fuerte sanción y la suspensión del permiso comercial a los establecimientos que reincidan en la venta de bebidas alcohólica durante los días y horarios restringidos (a partir de las 6 de la tarde de los viernes y hasta la media noche del domingo).



Agregó que a Partir del próximo lunes 27 el Ayuntamiento reduce al 30 por ciento del su personal, quedando el otro 70 por ciento a disposición inmediata en caso de ser necesario y realizando sus labores desde sus respectivos domicilios y los espacios públicos quedan restringidos en su totalidad.