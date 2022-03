Cabildo de Atoyac aprueba reducir número de ediles; presentará propuesta al Congreso

Con un voto en contra, dos abstenciones y tres votos a favor, se cumplió el único punto del orden del día en la sesión ordinaria de Cabildo, abierta, con lo cual se presentará la propuesta ante el Congreso para reducir el número de ediles en el municipio de Atoyac; pero esto será hasta la próxima administración.Con esta sesión de Cabildo, se dio cumplimiento a la propuesta del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del Estado cuyo argumento es, según este órgano, ahorrarse el pago de tres ediles y aprovechar mejor los recursos.El argumento del presidente municipal, Carlos Ventura, fue en el sentido que de cada Regidor, entre prestaciones y sueldo, el gasto es de 500 mil pesos; y si son tres ediles menos tendrían un ahorro por año de 1.5 millones de pesos y que al final de la administración –la próxima– podrían tener un ahorro de 4.5 millones de pesos; considerando que la próxima administración será de tres años.El presidente municipal, Carlos Ventura, se basó en el artículo 21 de la Ley Orgánica del “municipio Libre” del Estado de Veracruz, donde especifica que el número de ediles de un Ayuntamiento se da con base en número de habitantes.En este caso, tres ediles para los municipios de hasta 40 mil habitantes; 5 ediles, de 40 mil hasta a 70 mil habitantes; 7 ediles para los de 70 mil hasta 125 mil; 9 ediles de 125 hasta 250 mil; 13 ediles de más de 250 mil hasta 400 mil habitantes y 15 ediles de más de 400 mil habitantes.En ese contexto, especificó que el municipio de Atoyac está dentro del rango de los de 40 mil habitantes, que de acuerdo con su población que es de 23 mil habitantes, apenas alcanza tres ediles.Asimismo, el Alcalde sostuvo que lo que se busca es que las próximas administraciones no enfrenten los problemas que hoy tienen, como es la falta de recursos para resolver el problema de la basura por falta de camiones compactadores o también los problemas del abasto de agua.Sin embargo, los regidores segundo, tercero y cuarto coincidieron que nadie asegura que la próxima administración realmente vaya a ser un ahorro, o que esos recursos lo vayan a utilizar para una obra o a respetar estos acuerdos.Expresaron que hay temas más importantes que tratar en este Cabildo, como es el problema de la basura, el agua; donde sí se debe discutir y buscar una solución y no este tema que ya no les va corresponder atender.Propusieron que continúe el número de ediles como hasta ahora, que sumando todo el Cabildo se puede hacer mucho más y estar más fortalecidos.No obstante, a la hora de la votación, dos Regidores, el segundo y el cuarto, se abstuvieron y el voto del Regidor tercero fue en contra de reducir el número el número de ediles; mientras que el Alcalde, la Síndica y Regidora primera, su voto fue a favor.En caso de que el Congreso apruebe esta propuesta de reducción del cuerpo edilicio, el Cabildo estará integrado por un Presidente Municipal, Síndico Único y un Regidor; determinación del ORFIS basada en el número de habitantes.La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, en la que pidieron que si quieren ahorrar recursos, que la actual administración se baje los sueldos al 50 por ciento.También pidieron que los regidores se comporten como una verdadera oposición y echen abajo todas las irregularidades en que han incurrido en los pocos días que llevan al frente de esta administración.Señalaron que compraron el voto de la regidora Martha Silva del Rosario; diciéndole al presidente que hay cosas más importantes que reducir el número ediles.En las redes sociales expresaron que en una elección surgen los ediles con base en el número de votos que logra cada partido, por lo que se preguntaron qué participación van a tener los partidos políticos en el próximo proceso electoral y cómo se van a distribuir los cargos.