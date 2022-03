Cabildo de Coatzacoalcos cede edificio de biblioteca municipal a Bienestar

Debido a la poca demanda de usuarios, el Gobierno Municipal de Coatzacoalcos cedió en comodato hasta el 2025 las instalaciones de la Biblioteca “Quetzalcóatl”, que este año cumple 40 años de antigüedad, a la Secretaría de Bienestar.En sesión de cabildo y por mayoría, se decidió que el espacio ubicado dentro del parque “Miguel Hidalgo” fuera cedido a la Secretaría de Bienestar, toda vez que la biblioteca sólo atendía a por lo menos 20 personas al mes.Fue este fin de semana cuando a través de redes sociales comenzaron a circular imágenes de los libros y estanterías de la biblioteca siendo desalojadas del sitio que las resguardó durante tanto tiempo.Lo anterior causó polémica entre la población porteña que lamentó el presunto cierre de un lugar histórico en la ciudad, con mucha historia y que dotó de información y sabiduría a las generaciones que no vivieron en la época del Internet.Gersaín Hidalgo Cruz, regidor con la comisión de bibliotecas, confirmó la situación y anticipó que los 36 mil libros que alojaba la biblioteca fueron trasladados al Archivo Histórico ubicado en el anexo del Palacio Municipal y destacó que este recinto no cerrará sus puertas, sino en cambio, ya se busca el espacio óptimo para su reubicación."La biblioteca se va a reubicar en el anexo donde ya se adecúa y el personal también será reubicado ahí y en las demás bibliotecas de la ciudad. Ya se está buscando áreas para abrir bibliotecas en Barrillas, Olmeca que es donde no hay y hace falta", dijo.El comodato, añadió, podría ampliarse según los acuerdos a los que lleguen los siguientes alcaldes."Es una afectación, así lo ve la gente, pero aquí lo importante es que se ayudará a las personas sobre todo de la tercera edad que resultan beneficiados de los programas de bienestar", finalizar.