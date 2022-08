Cabildo de Sayula de Alemán pide suplir a la Alcaldesa ante ausencia

Integrantes del Cabildo de Sayula de Alemán acudieron al Congreso local a pedir que el Síndico, Bartolo Grajales, asuma la presidencia municipal.Ello luego de que la alcaldesa morenista, Lorena Sánchez, acusó que desde que inició su administración ha sido amenazada, secuestrada y extorsionada, además de que su hijo menor se encuentra privado de la libertad.El regidor segundo, Abimael Merino de los Santos, dijo que están dando seguimiento a lo que marca la Ley ante la ausencia de la presidenta municipal propietaria y afirmó que la mayoría de sus dichos ante los medios de comunicación “son falsos”.“Nosotros como Ayuntamiento no nos hemos dado cuenta de nada de eso; hemos venido trabajando bien. Lo que ella señala la mayoría de las cosas son falsas”, declaró.Incluso negó que el crimen organizado tenga injerencia en el Ayuntamiento y que esté solicitando millones de pesos para no atentar contra la vida de los funcionarios.De acuerdo con Merino de los Santos, la Alcaldesa no se ha presentado a laborar desde finales del mes de julio, por ello es procedente que el Síndico asuma el cargo.El Artículo 24 de la Ley Orgánica del Municipio Libre establece que, en las faltas temporales de los ediles propietarios, que no excedan de 60 días, el Cabildo podrá acordar que, según sea el caso, al Presidente Municipal lo supla el Síndico y al Síndico, el Regidor que designe el Cabildo.Por su parte, el artículo 25 de la misma Ley marca que cuando se exceda el plazo de 60 días o se trate de una falta definitiva, corresponderá al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente autorizar la separación y llamar al suplente.El regidor agregó que esperan que el Congreso dé seguimiento a esta situación y que sea el Síndico quien asuma la presidencia municipal mientras se define el procedimiento correspondiente por parte de la LXVI Legislatura.Lamentó que debido a la ausencia de la alcaldesa no han podido sesionar en Cabildo y además la alcaldesa “bloquea” las cuentas del Ayuntamiento, apuntando que si proceden ahora es porque no tenían noticia de ella.El regidor negó que actualmente tengan presiones del crimen organizado, apuntando que esperan que la Fiscalía General realice las investigaciones pertinentes.“Intentó sacar dinero en 2 ocasiones; no tengo el monto total pero la ocasión en que intentó sacar dinero fue en Pachuca, Hidalgo”, reveló, aunque evitó dar más detalles.Por su parte, el abogado Juan Pablo Fernández dijo que las actas circunstanciadas de las sesiones de Cabildo demuestran que Lorena Sánchez no está desempeñando su cargo, además de que existen Estados de cuenta con reportes de bloqueo por parte del Ayuntamiento.“Estamos analizando la situación para posteriormente presentar las denuncias (…), ese tipo de pruebas saldrán conforme se presente la denuncia”, añadióAseveró que esta situación está afectando la operatividad del Ayuntamiento con la suspensión de servicios y falta de pago al personal sindicalizado, de ahí que están cumpliendo con la obligación de informar al Congreso local.Cabe mencionar que el viernes pasado, a través de un noticiero nacional, la alcaldesa denunció que su hijo había sido secuestrado y que era amenazada por un grupo de la delincuencia organizada."Soy Lorena Sánchez Vargas, presidenta municipal, desde hace 7 meses vivo secuestrada por un grupo de delincuentes que se dicen ser del Cártel Jalisco”, expuso en el video.No obstante, ese mismo día, algunos ediles y trabajadores señalaron irregularidades en el actuar de la alcaldesa.