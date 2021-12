Cabildo de Xalapa avala reubicar tianguis a calle de colonia Rafael Lucio 

En medio de discrepancias y escepticismo por el posible caos vehicular que se daría en la zona y el no acatamiento por parte de los vendedores ambulantes a lo decidido en el acuerdo, la tarde de este martes el Cabildo de Xalapa decidió reubicar tres tianguis en la calle Gildardo Avilés, de la colonia Rafael Lucio.Se trata de los mercados callejeros representados por la Unión de Comerciantes Establecidos Emiliano Zapata, Orgullo Mexicano y San Judas Tadeo, mismos que hasta ahora se ubicaban en la calle Odontólogos de la Unidad Habitacional del Bosque y calle Macadamia, de la Colonia Campo de Tiro.La decisión aprobada por mayoría de votos de los regidores capitalinos, permitirá a los comerciantes utilizar una extensión de 385 metros lineales de la vialidad que va de la avenida Lázaro Cárdenas hacia la calle Mérida, pudiendo ocuparla sólo los sábados desde las 6:00 horas a las 17:00 horas.En el acuerdo de la Comuna de Xalapa se establece la prohibición para no ocupar más allá del espacio asignado para la comercialización de sus productos, así como la no obstrucción de la vialidad (el otro carril de la calle) y los camellones que separan el arroyo vehicular.Se estipula que los agremiados a dichas organizaciones tianguistas deberán cumplir oportunamente con los pagos por la autorización de vender en la calle, y se detalla que a Orgullo Mexicano le corresponderán 75 metros lineales; a San Judas Tadeo, 155 metros lineales; y a la Unión de Comerciantes Establecidos Emiliano Zapata,155 metros lineales.El documento aprobado en la sesión ordinaria ordena a los vendedores callejeros a comprometerse a darle una correcta disposición final a los residuos que generen en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad.Con la reubicación, se prohibe la instalación de comerciantes en el anterior lugar, por lo que corresponderá al Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC), coordinar el traslado de comerciantes al nuevo sitio.Durante la discusión del proyecto, la regidora décimo segunda, Luiza Angélica Bernal Velazquez, quien votó en contra, expuso que en anteriores ocasiones que se decidieron instalaciones o reubicaciones de tianguis, los vendedores no respetaron lo decidido por el Cabildo, cuestionando que desde el Ayuntamiento no se haga un seguimiento a esta situación.“Se ha incumplido con los acuerdos de Cabildo que nos ha tocado a nosotros votar, más allá de la problemática vial que no se le da un seguimiento, más allá de los estacionamientos y de que los comerciantes hacen uso no solamente del sentido del carril que se les autorizó, sino del otro, donde lamentablemente hay dos sentidos, ojalá regularan que fuera uno sólo para evitar problemáticas y aglomeraciones viales”, pidió en su intervención.Entre tanto, su homólogo, Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares, expuso su duda sobre el cumplimiento de este permiso en las características que se planteó, porque los vendedores usan el carril que debería quedar libre como estacionamiento, lo que genera un “cuello de botella” en la circulación.“Coincido con la regidora Bernal en que no se han cumplido con los acuerdos de Cabildo en este sentido, han rebasado los límites que se les impusieron, no quiero soslayar la necesidad que tienen las personas de trabajar, pero desde el principio de esta administración insistí en el diseño de una estrategia municipal para abordar el comercio informal, analizando áreas aptas para su reubicación”, recordó el edil primero.El regidor decimoprimero, Francisco Javier González Villagómez, consideró que con el acuerdo avalado hoy se le dan herramientas a los inspectores para actuar y no permitir la instalación de los comerciantes en la vía pública en caso de que no cumplan con las directrices.En ese mismo sentido, se pronunció el Alcalde Hipólito Rodríguez Herrero quien pidió dar un “voto de confianza” a la iniciativa, que dijo, daría las bases al siguiente Gobierno Municipal para analizar su continuidad, perfeccionarla o en su caso revocarla, si no dio los resultados esperados.Además, expuso que a partir de esta reubicación se trabajará con un código QR para los vendedores, algo en lo que los líderes de estos tres tianguis estuvieron de acuerdo, lo que permitirá hacer más ordenada su instalación en la nueva zona.“Ayuda a que se definan los espacios que se usarán para este propósito, con un metraje y un código QR para que las organizaciones que están organizando propiamente la ocupación de este espacio, se comprometan y acaten los lineamientos que en este momento se estarían aprobando, es decir, no es una puerta abierta para que ellos ocupen el espacio de manera indiscriminada o como ellos quieran”, afirmó el munícipe.