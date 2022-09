Cada hospital de Veracruz debe estar bien preparado para abortos: Feministas

En el marco del Día por la Despenalización de Aborto en América Latina y el Caribe, la Red de Mujeres Feministas de Veracruz se pronunció por los pendientes que existen en Veracruz a poco más de un año en que se legalizó la interrupción del embarazo.Para que se cuente con los derechos plenos de las mujeres, explicaron, deben existir los medicamentos necesarios, así como el personal en las instituciones de salud para un aborto seguro.La representante de la Colectiva “Colmena Verde”, Nancy Torres, recordó que hay casos en donde no existe la mifepristona y misoprostol para las mujeres que solicitan la interrupción del embarazo.También se presentan situaciones en donde las beneficiarias deben esperar a que llegue personal “no objetor de conciencia” para que les realice el procedimiento."Que haya en existencia los medicamentos suficientes que es la mifepristona y misoprostol en los hospitales para la atención de las veracruzanas y que haya una atención de calidad, otro de los puntos también es que es imprescindible que haya equipo no objetor de conciencia en los hospitales públicos, esto qué quiere decir que muchas veces las mujeres acuden y tienen que esperar a que esté de guardia personal médico no objetor de conciencia para ser atendidas", indicó.Insistió que fue una ardua lucha para que se despenalizara el aborto en Veracruz, sin embargo, aún falta mucho por hacer para garantizar el acceso a este derecho en el sector salud.Asimismo porque la sociedad aún mantiene el estigma hacia las mujeres que deciden sobre su cuerpo."Pensamos que estar impulsando el tema en el contexto legislativo para aprobar la despenalización es el logro máximo, pero ahí en donde empieza el verdadero trabajo arduo y estar siendo vigilantes de que las instancias y las instituciones garanticen este derecho de las mujeres.En este marco de acción global, en Veracruz y Boca del Río se colocaron pañuelos verdes con mensajes como el “acceso global a anticonceptivos”, “educación sexual integral” y “aborto gratuito en centros de salud”.