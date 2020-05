Cada vez más difícil para empresas cumplir compromisos económicos: CANACO

Este mes será crítico en materia económica para el sector empresarial, incluso, se anticipa, que no habrá capacidad para cumplir con el pago de nómina por lo que el aumento del desempleo será inminente.



Al reforzarse las medidas de prevención del COVID-19 y el anuncio de sanciones a las empresas que estén operando sin ser esenciales, el número de comercios que cierren, será aún mayor, con ello, el panorama para mantener los negocios se complica aún más.



"La situación económica es crítica, los comercios están cerrando sus puertas y se está empezando a sentir el desempleo. Esto inicia apenas, hemos tenido pláticas y muy probablemente en mayo no tengan para pagar la nómina, esto es algo grave puesto que habrá una gran cantidad de desempleo", señaló el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Antonio Mendoza García.



Nuevamente insistió que el sector empresarial espera que haya acercamiento por parte de las autoridades federales para atender las demandas del sector privado.



"Esperamos no tener oídos sordos para escuchar las necesidades que tiene el sector empresarial".



El representante de la CANACO en Veracruz, señaló que cada vez es más difícil cumplir con los compromisos económicos de una empresa, por eso sigue la incertidumbre de cuántas podrán mantenerse en medio de la pandemia por el Coronavirus.