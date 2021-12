La Dirección General de Transporte del Estado, detuvo un vehículo particular de la plataforma InDriver, en la ciudad de Veracruz, lo anterior como parte de los operativos para frenar el servicio de transporte no concesionado en la entidad.La unidad, marca Volkswagen, tipo Vento, con placas del Estado, era conducida por Ángel Jafet "N", fue detectada en la calle Independencia y Mario Molina.Cabe mencionar que en los últimos días las autoridades han realizado diversos operativos para asegurar, detener vehículos y a sus conductores que operan bajo esta modalidad.Estas acciones por parte de los elementos de seguridad no sólo han sido en contra de chóferes de la aplicación InDriver, sino también de Uber, esta última desde su llegada a Veracruz, se ha tachado de operar en la ilegalidad dentro del estado.En relación con el hecho llevado a cabo este jueves, el conductor se encuentra a disposición de la autoridad correspondiente para los trámites de ley.