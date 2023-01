Caerán quienes atacaron Dirección de Transporte en Poza Rica, advierte Gobernador

La Fiscalía General del Estado (FGE), cuenta con indicios tras el ataque a la delegación de la Dirección de Transporte Público en el municipio de Poza Rica, por lo que en breve se podrán detener a los responsables, adelantó el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa este lunes desde Palacio de Gobierno, el mandatario destacó que tras este hecho no se registraron víctimas mortales, así como tampoco heridos, sin embargo, la autoridad realiza las investigaciones.En ese sentido, García Jiménez destacó que de acuerdo a las primeras investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía, se cuenta con indicios que podrían dar con la aprehensión de los responsables.“En Poza Rica sucedió el hecho, nos llamó la atención, fue contra una delegación de Transporte, la Fiscalía está averiguando la razón, ya se tienen indicios que nos permitirán dar con los responsables, no hubo heridos, hubo una agresión”, destacó.Asimismo, el titular del ejecutivo reiteró que se cuenta con un operativo concreto en la región norte, que ha derivado en detenciones importantes y donde reiteró que se actuará en contra de quien violenta la ley en esa zona.“Tenemos un operativo desde hace rato en esa región, las cosas van calmadas a partir de las detenciones que hicimos, como dejamos claro que vamos contra los grupos, no vamos a permitir que generen esa rivalidad, porque nosotros pensamos y sostenemos que a estos grupos hay que mantenerlos a raya, no pactar y actuar contra todos”, apuntó.Finalmente, Cuitláhuac García descartó que esta situación ponga en riesgo la realización de la “Cumbre Tajín” en su edición 2023, por su cercanía con Poza Rica, pues recordó que se cuenta con el personal especializado para estos eventos, e incluso en estos cuatro años de gobierno se han llevado a cabo sin incidentes.“Tenemos un equipo muy fuerte para que no pase, tenemos varios eventos, cuatro años y en todo saldo blanco”, concluyó.