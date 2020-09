CAEV Tantoyuca, a marchas forzadas para atender fugas

El nuevo titular de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Tantoyuca, Macario Santos Redondo, admitió que se encuentran a marchas forzadas por atender cada uno de los pendientes relacionados con fugas incluso en la Centro, por lo que se implementa un programa de pipas.



Explicó que por ahora se cuenta con poco personal en la oficina y a pesar de las ausencias por coronavirus han dado seguimiento a cada una de las demandas de la población en zonas como el Wash, Cerro de la Cruz, Del Valle, Centro, la Reforma y otras colonias.



"Hemos reparado fugas, una de ellas fue la de la calle Arista, otra de ellas tenía varios tiempo sin atenderse, es una calle del centro en la Independencia, vino gente especializada de Xalapa con equipos de audio y se detectaron 2 fugas las cuales habían averiado la calle principal de la ciudad y ya se hicieron las reparaciones; aunado a esas fugas que tenemos en comunidades", dijo.



Además recordó que la Secretaría de Finanzas y Planeación ha apoyado con el programa de pipas.



"Tenemos un programa de pipas a través de SEFIPLAN, cuando no hay o no puede llegar el agua por alguna fuga o condición atípica relacionada con el clima al impedir un bombeo, se reforzaron con algunas pipas en las partes altas, donde no alcanza llegar la presión del agua y se refuerza mientras está estrategia", dijo.



No obstante, señaló que tienen un rol para programar los tandeos y se busca la manera de solventar esas necesidades que posteriormente se van a mejorar mediante el suministro de forma regular.