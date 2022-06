Café Caliexca, de Naolinco, galardonado con la presea Taza de Excelencia México

La codiciada presea nacional Cup of Excellence, Taza de Excelencia México, otorgada a los mejores productores de café del país contó en esta edición con 30 ganadores. La segunda posición quedó con una puntuación de 91.40 correspondiente a la finca El Izote, de don Carlos Hugo Loeza Sánchez, de San Pablo Coapan, Veracruz.Don Carlos Loeza Sánchez, fundador del café Caliexca, será la figura principal del desayuno que organizan de manera conjunta el Club Vatel Veracruz, el Consejo Gastronómico Veracruzano y la Casa Bonilla, el próximo sábado 25 de junio.Arturo Pizá señaló que “para esa ocasión, la Cofradía Bonilla se engalana con la visita de Carlos Loeza Sánchez, ganador del segundo lugar en la más reciente edición de “Taza de Excelencia México", lo celebraremos con un menú desayuno a cargo del chef Édgar García Rico, del Club Vatel Veracruz. Como es fiesta, tendremos música en vivo. Las reservaciones ya se pueden hacer directamente en Casa Bonilla o bien al teléfono del restaurante: 228 816 00 09. La cuota de recuperación es de $200 por persona. Tendremos cupo reducido para cuidar a los asistentes del COVID”.La convocatoria fue lanzada por AMECAFÉ AC, de la cual quedaron 40 productores finalistas de Taza de Excelencia México 2022 que acudieron el 20 de mayo para conocer el resultado en uno de los salones del Hotel Quinto Sol en Teotihuacan, Estado de México. Hubo participantes de los estados de Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz”.“Encuentro de cafetaleros que contó con el valioso apoyo de participantes del Certamen como traductores para que el jurado internacional, algunos jueces nacionales y productores finalistas, los que pudieron intercambiar experiencias, para que los productores asistentes pudieran dar a conocer características de su café, detalles como los tiempos de cosecha, tipos de procesos que realizan, secado. Oportunidad para que los jueces, además de los compradores potenciales, pudieran realizar preguntas y conocer mejor a los productores y sus productos”.El certamen Taza de Excelencia México contó este año con la asistencia de Luis Herrera Solís, representante no gubernamental del Comité Nacional del Sistema Producto Café y Coordinador Ejecutivo de AMECAFÉ; Darrin Daniel, director ejecutivo de Alliance for Coffe Excellence; Silvio Leite, juez líder del actual certamen; la doctora Mirna Yadira Suárez Aragón, representante del Comité Nacional Sistema Producto Café y de la maestra Leticia Mejía García, secretaria del Campo del Gobierno del Estado de México.