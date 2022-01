Cafetaleros continúan bloqueo de carretera de Ixhuatlán del Café, demandan precio injusto

Los productores de café de esta región siguen, por segundo día consecutivo, el bloqueo de la carretera Ocotitlán-Ixcala que comunica a este municipio con Tepatlaxco, debido a que no han tenido respuesta a sus demandas sobre el mejoramiento de los precios del aromático grano.Y es que la comercializadora Agroindustria Unidas de México (AMSA) está castigando el precio de su producto hasta con cinco kilogramos de café cereza y que a pesar de haber solicitado la intervención de las autoridades correspondientes, no recibieron respuesta alguna.El día de ayer, se informó, que se giró un oficio al gerente de la empresa AMSA, mar Xaca Xaca, con atención a Francisco Javier Faus Sotelo, director general de dicha empresa, exigiendo el pago de 17.50 pesos por kilogramo de café cereza en lugar de los 12 pesos, esquilmándoles cinco pesos por cada kilogramo.El pasado viernes se reunieron con autoridades de los gobiernos estatal y municipales, y una comisión de productores, en donde se firmó una minuta, que al entregarla a la gerencia de la empresa AMSA, el gerente les respondió que él no podía darles solución a sus demandas y que solo notificaría al director general la petición hecha.La respuesta dada por el gerente de AMSA, molestó a los cientos de cafetaleros por lo que decidieron mantener el bloqueo y pernoctar en el sitio, manteniéndose el bloqueo hasta este sábado.En dicha reunión participaron Víctor Hugo Chagra Guerrero, subsecretario de Agronomía de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA); la alcaldesa de Ixhuatlán del café, Dora Angélica Galicia Contreras y Rogelio Domínguez Carreón, delegado de la Dirección de Política Regional del Gobierno del Estado Distrito Huatusco, así como la comisión de productores de café, Minervo Cantón Peña, Salustiano Sánchez Martínez, Ambrosio Peña Castro, Cirio Ruiz González, Telesforo Peña Castro y Crisanto Valiente Miramón.Se informó que los acuerdos a que habían llegado y firmado son: Se respete el horario de compra, recibir el producto de todos los productores del municipio de Ixhuatlpán del Café, que el precio se respete conforme a los análisis que se hacen a nivel internacional del mercado físico y de mercado real y que emite la Comisión de Seguimiento de los Precios de Café en Veracruz, regule a sus compradores, que no se tomen represalias por la empresa en contra de los productores firmantes de esta minuta.Los cientos de productores de café, no levantarán el bloqueo de la carretera estatal, hasta tener una respuesta favorable a su petición y que es el pago de 17.50 del kilo de café cereza.Por otro lado, Cirio Ruiz González, presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec, dio a conocer que la Comisión de Seguimiento de los Precios del Café en Veracruz acordó solidarizarse con el movimiento de los productores de la Zona de Ixhuatlán del Café en Veracruz.A través de sus redes sociales, el dirigente cafetalero dio a conocer también que interpondrán una demanda jurídica contra las Compañías Compradoras por daño comercial y/o abuso de mercado oligopólico.De igual manera, solicitarán el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que las instancias oficiales correspondientes coadyuven en este proceso que debe culminar con el cese de los apoyos a las empresas que se han adueñado del mercado afectando el desarrollo social y humano de las familias cafetaleras.Expresó que se requiere para tales fines el apoyo de todos los productores y productoras de café, para evitar más abusos de las Compañías Transnacionales al sector cafetalero mexicano.Finalmente, explicó Agroindustrias Unidas de México (AMSA) forma parte del grupo ECOM a nivel mundial; se trata de una empresa líder en el proceso de comercialización de Café, Algodón y Cacao.“Contamos con una amplia red de sucursales en casi todos los estados de la República Mexicana, localizadas dentro de las regiones productoras del país. Somos un referente de excelencia en la agroindustria siempre comprometidos con la comunidad y en equilibrio con el medio ambiente”, refiere la presentación de dicha empresa.