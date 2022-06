Cafetaleros de Veracruz demandan al Gobierno instituto exclusivo para el sector

Miembros de la “Unión de Productores de Café de Veracruz” se manifestaron esta tarde en la plaza Lerdo de Xalapa, para pedir a las autoridades apoyo de fertilizantes, también exigieron un marco jurídico que regule la actividad.En el marco del 40 aniversario de la creación de la Unión Cafetalera de Veracruz, los productores de diferentes partes de la entidad denunciaron las carencias que tienen y la falta de apoyo del Gobierno.Exigen también un marco jurídico que regule la actividad cafetalera y una mejora del esquema de comercialización y el pago del precio justo del café a los productores.Darío Cadena Alarcón, miembro del movimiento y parte del Consejo Regional del Café de Coatepec, declaró; “las dependencias se echan la bolita para atendernos, porque no existe un sólo organismo que esté destinado al café, lo ve SAGARPA y BIENESTAR pero debe haber un organismo único que nos atienda”.Cadena aseguró que pese a existir apoyos del Gobierno en beneficio de los cafetaleros, éstos no son para todos; “hemos sufrido crisis, el Gobierno Federal da apoyo que no todos recibimos. A nivel nacional somos más de 500 mil productores y si acaso sólo la mitad de nosotros recibe la ayuda”.Ante la falta de apoyo y el alza de precios, el cafetalero afirmó que muchos productores dejaron de trabajar, algunos fallecieron y los jóvenes ya no quieren laborar en el campo. Señaló también que muchos trabajadores estaban en el campo por los créditos del BANRURAL, sin embargo, muchos se fueron cuando éste desapareció.José Julio Espinosa Morales, presidente de la Unión Nacional de Productores de Café de la CNC, señaló que este ciclo cafetalero cerró el año con una cosecha regular y los precios respondieron luego de varios años. Pero aún buscan que al productor se le pague lo justo.Afirmó que en algunas compañías pagaron menos en esta cosecha pese al aumento de precios, en promedio este año se dejó de pagar 2 pesos por kilogramos de cerezo, en otras hasta 3 y 4 pesos menos.“Necesitamos que se acaten reglas básicas en el esquema de comercialización, para juntos acordar un precio Justo para el café. Autoridades no se preocupan por eso, no quieren asumir que tienen responsabilidad. Debe haber mesas de negociación de precios como las hay con la caña”, dijo.Otro factor que afecta al gremio es el tema de los fertilizantes, ya que algunos subieron de precio hasta un 500 por ciento, así lo aseguró Cadena, quien también compartió que este año el café tuvo un precio mejor que años anteriores. Pero el bulto de abono alcanzó en días pasados hasta los mil 150 pesos, resaltando que el dinero se les va en fertilizantes.Dentro de sus peticiones actuales piden al Gobierno Federal que se incluyan a los productores de café para que se les apoye con fertilizantes, así como apoyan en otro cultivos.Pese a acudir con autoridades y pedir que los escuchen, estos no han sido atendidos, pues Cadena asegura que han perdido entrevistas con el Presidente López Obrador y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García pero hasta la fecha no han tenido respuesta alguna.El cafetalero de Coatepec acusó que si está a más de mil pesos el bulto de fertilizante y para una hectárea necesitan hasta 8 bultos, las instancias del gobierno no les dan apoyo ni para una hectárea. Afectando a los productores, ya que no es en Mexico donde se fija el precio del café, sino en la bolsa de valores de Nueva York.Ángelino Espinoza Mata, miembro del Sistema de Producto Café Veracruz, denunció que requieren que el gobierno se fije en el café y facilite su práctica, ya que es beneficioso para el medio ambiente.Espinoza Mata reconoció que productores de Veracruz y Coatepec han impulsado propuestas a nivel nacional en el sector cafetal.