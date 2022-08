Cafetaleros de Veracruz piden al Gobierno regular precios del café

Productores cafetaleros se manifestaron en Plaza Lerdo de la ciudad de Xalapa para exigir audiencia al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al presidente Andrés Manuel López Obrador; piden que se atiendan sus demandas a fin de las familias cafetaleras puedan mejorar sus condiciones de vida.Fernando Cehi, asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, afirmó que siguen insistiendo en que los gobiernos le presten atención a la cafeticultura, pues acusó que empresas trasnacionales pagaron hasta 5 pesos menos por el kilo del tipo cereza el año pasado.El asesor, así como Delfino Durán Hernández, del Consejo Regional del Café; del secretario de ese mismo consejo Cirilo Díaz, así como productores de Naolinco, Teocelo, Orduña, entre otros, instaron al Gobierno Federal, organismos internacionales y al Gobierno del Estado a tomar previsiones ante la sequía que está impactando gravemente otras partes del mundo pues no quieren que esto pase en Xalapa ni en Veracruz.Asimismo, señalaron que la gente del campo está abandonando los cafetales y es grave porque esto también deteriora los bosques.A dos meses del inicio de la cosecha del ciclo 2022-2023 exigen que se vigile que las grandes compañías compradoras de café no castiguen los precios como con la cosecha anterior.“Asistimos al Gobierno del Estado y Federal. Vino un representante de SADER y él se puso de acuerdo con las compañías y convencieron al Gobierno del Estado que no había problemas y que están utilizando bien las referencias internacionales”, señaló Cehi.El secretario del Consejo Regional Del Café de Coatepec, Cirilo Díaz, dijo que les preocupa que en agosto inician las especulaciones financieras y la volatilidad de precios, “eso nos pasa cada año, porque una vez que inicia la cosecha las grandes empresas y grandes estudiosos hacen un cálculo de cómo oxidan la cosecha”.Puesto que señaló que el año pasado les robaron alrededor de mil 500 pesos por quintal de café y 4 pesos por kilo de cereza.“El café se vende excelente en Beijín, en Estados Unidos a través de Fox Laredo. Sin embargo, esos precios nunca llegan al bolsillo de los campesinos, al bolsillo de los cafeticultores”, resaltó.Díaz acusó que llevan cuatro años solicitando una mesa del diálogo con el Gobierno Federal y que hasta el momento no se les ha concedido.