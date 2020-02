Cafetaleros desquician vialidad en Xalapa, en lucha para reclamar ayuda

Integrantes del Consejo Regional del Café de Coatepec protestaron en la Delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en Xalapa, contra la falta de programas del Gobierno Federal para mitigar las afectaciones por el desplome de los precios del aromático.



Para presionar a las autoridades, los campesinos terminaron por cerrar ambos sentidos de la avenida Lázaro Cárdenas frente a la Delegación del Bienestar por más de dos horas.



Cirilo Elotlán Díaz, integrante de la Comisión Ampliada de Productores de Café a nivel nacional, señaló que la principal inconformidad consiste en el precio de 5 pesos por kilogramo de café cereza, con lo cual los cafetaleros apenas ganan 50 centavos.



"Con esos precios, el 90 por ciento de los cafetales van a terminar en el abandono. Una de las grandes preocupaciones de nosotros es que llevamos 14 meses solicitando una audiencia para que se instale una mesa de diálogo y es la hora que no nos han querido recibir", refirió.



Calificó de "gran humillación" el pago de 5 mil pesos por parte del Gobierno Federal a los cafeteros, aunque del presupuesto de mil 250 millones de pesos sólo se entregaron 750 millones.



"(Quedaron) en el cajón de la Secretaría de Hacienda 500 millones de pesos y dejando fuera de los apoyos a más de 100 mil productores de café", afirmó.



Reprochó que el cambio de Gobierno no incluyó un cambio de política y negó que en el sector primario exista "paz", como lo afirma el Gobierno de la República.



"(Basta) preguntar a los productores que si con 5 pesos tienen bienestar. ¿Tienen bienestar? No tienen bienestar y eso es lo preocupante", alegó Elotlán Díaz.



A lo anterior, aseveró que el Gobierno no da "atole con el dedo", sino "el puro dedo".



"Nos pasan el dedo sin atole, porque el 13 nos reunimos con Manuel Huerta (delegado de los programas sociales) y nos dijo que en 10 días iban a estar dispersando los recursos faltantes a aquellos productores que no se los habían entregado y no les han llegado nada. Estamos en 2020 y es una ‘mentada de madre’ este asunto", expuso.



Colapsan vialidad



Una hora después de iniciar su protesta a pie desde la SADER, a las 12:00 horas, los cafetaleros se plantaron en la avenida Lázaro Cárdenas y cerraron a la circulación.



Poco después de las 13:00 horas, interrumpieron su marcha que iría al Centro de Xalapa y se detuvieron frente a las instalaciones de la Delegación de la Secretaría del Bienestar.



A la dependencia ingresó una delegación, para entablar un diálogo con las autoridades, sin embargo, las pláticas se prolongaron por dos horas más, al grado de que hasta las 15:00 horas continuaba cerrada la principal vía de acceso a Xalapa, a la altura del entronque con Murillo Vidal.



La situación generó un caos en el tráfico de la capital, por lo que conductores utilizaron vias alternas para evitar el nudo vial en Lázaro Cárdenas, principalmente por Arco Sur y Araucaria.



Fue hasta las 15:30 horas que abrieron ambos sentidos de la avenida.