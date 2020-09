Cafetales de Cosautlán no tienen langosta centroamericana, es otra plaga

La plaga de insectos que se registró en un cafetal de la región de Cosautlán de Carvajal con los límites de Ixhuacán de los Reyes, no es de la langosta centroamericana, sino se trata de una especie de grillo que está afectando las plantas de café.



Y es que luego de que productores de la zona lanzaran la alerta de la aparición de estos insectos, acudió personal del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz (CESVVER) para hacer un recorrido y determinar que no se trata de la langosta centroamericana.



Sin embargo, la dependencia tomó muestras, que serán enviadas a un centro de análisis de insectos situado en Yucatán y así conocer de qué insecto se trata y qué daño puede ocasionar a los cafetales.



Al respecto, el presidente del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, confirmó que, ante el exhorto de los productores, arribaron a esa región de Cosautlán autoridades para atender el tema.



“Acudieron los del Comité de Sanidad Vegetal, hicieron un recorrido por la finca y capturaron algunos grillos, no es la langosta centroamericana pero sí hay insectos que están dañando la planta, a la planta ya crecida no le hacen mucho pero la recién sembrada sí la están dañando. Se constató que no es, ahorita por la cuestión de los efectos de la canícula hay insectos y aquí se trata de una mutación de un grillo parecido a la langosta pero no lo es”, señaló.



Asimismo, indicó que, en unos 8 días, de acuerdo a la dependencia, se podrán tener los resultados de los análisis, no obstante, aseguró que se extendió la alerta no sólo a cafeticultores de esa zona, sino a lugares como El Espinal en Naolinco, para que estén pendientes de sus plantas.



“Seguimos en alerta porque queremos reaccionar ante cualquier incidencia. Ya invitamos a la mayoría de los productores de varias regiones como Naolinco, que vayan monitoreando sus cafetales y por otra parte, se lleva a estudio estos insectos, en breve que tengamos resultados y en función a eso se determinarán las acciones a seguir”, concluyó.