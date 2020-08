Calderón ve aportaciones de Pío a MORENA como "graves violaciones a la ley"

El ex presidente Felipe Calderón consideró que la entrega de dinero en efectivo, su aceptación, el origen presuntamente público de las aportaciones y afirmar que son colectas, son graves violaciones a la ley.



En un mensaje a través de su cuenta en la red social de Twitter, el ex mandatario también opinó que todas estas conductas son delitos de acuerdo con la Ley Electoral.



“La entrega de dinero en efectivo, su aceptación, el origen presuntamente público de las aportaciones, incluso el afirmar que se trata de colectas, todas son graves violaciones a la ley, e incluso delitos”, consideró Calderón Hinojosa.



Además posteó una foto de la normatividad legal en la que se explica que bajo ninguna circunstancia, los partidos políticos o candidatos podrán recibir aportaciones o donativos de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (local y federal), dependencias públicas, partidos políticos, iglesias, organizaciones civiles y mercantiles; tampoco de personas físicas con actividad mercantil, personas morales, mexicanas o extranjeras, colectas públicas, ni de personas no identificadas.



Este jueves se reveló un video en el que el ex titular de Protección Civil, David León le entrega dinero en efectivo al hermano del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, presuntamente para apoyar a Morena en el 2015, y el propio titular del Ejecutivo, aseguró esta mañana que se trató de una aportación.