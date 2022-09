Califica Gobernador con “10” el desempeño de la Fiscal General

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez calificó con un "10" el trabajo de la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, al cumplirse tres años en el cargo."Mencionábamos eso: que a tres años que ella arriba y lo importante que ha significado en la reducción de delitos de alto impacto".Ante las quejas de los colectivos de búsqueda sobre el desempeño de Hernández Giadáns, dijo respetar la opinión de los familiares de desaparecidos, pero advirtió que "no se puede negar que hay un cambio radical en la búsqueda de personas"."Antes no había una Comisión de Búsqueda, no había mecanismo, no tenían presupuesto, ni equipo, ni personal y ahora funciona el mecanismo de búsqueda".Por otra parte dijo respetar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al avalar la reducción a las prerrogativas de los partidos políticos en Veracruz."Nosotros tenemos que ser respetuosos" enfatizó el Mandatario.