Califican Informe de AMLO como “electorero”

El presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Huerta Flores, consideró que el informe de los 100 días del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene fines electoreros, ya que en las “mañaneras” resume todas sus actividades.



“No había razón de hacerlo, todos los días da un informe de lo que está haciendo, las mañaneras son muy largas y ahí resume lo que hace, no había razón”, acotó.



Entrevistado, aseguró que es difícil que se registre el 5 por ciento de crecimiento económico que prevé el Gobierno Federal para el fin de año, pues aún no se reactiva la economía y además de que se deben de recuperar todos los empleos que se perdieron debido a la pandemia.



“El informe fue repetitivo, habla de un crecimiento del 5 por ciento para fin de año y creo que es difícil llegar a ese porcentaje, vemos que no se ha reactivado la economía como se espera. Hay que recuperar todos los empleos que se perdieron y la confianza de la población, se necesita más de tiempo”, detalló.



Asimismo, criticó el anuncio del aumento de apoyo en el programa social para adultos mayores, así como el disminuir la edad para recibir el beneficio.



Y es que dijo que no está en contra de que se les otorgue el dinero a los abuelitos, sino que se anuncie en tiempos de elección.