Calle Clavijero estaría lista en septiembre, 15 días antes de lo previsto: Alcalde

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, estimó que en septiembre ya se estaría “colando” el concreto hidráulico a la calle Clavijero, obra que se inició a principios de junio y en la que se proyectó una inversión de 8.6 millones de pesos.En entrevista, estimó que el avance es del 90 por ciento en banquetas, guarniciones e introducción de la red hidráulica, sanitaria y de cableado eléctrico y de telecomunicaciones, adelantando podría concluirse 15 días antes de lo previsto."Yo estimo que en septiembre, creo que nos vamos a apurar, creo que vamos a terminar 15 días antes, no quiero adelantarme porque luego las lluvias nos hacen trampas, pero creo que 15 días antes lo vamos a echar a andar", auguró Ahued Bardahuil.Por ahora, comentó que lo más difícil fue la instrucción de redes, ya que a su decir "el pavimento lo van a ver muy rápido, porque ya estando la base, cuelan de inmediato y el colado es inmediato, así que avanzarían de inmediato".Cabe recordar que el proyecto comprende la sustitución de la red hidráulica y sanitaria, además del cambio del pavimento, la ampliación de las banquetas, el mejoramiento de la iluminación y la siembra de algunos árboles en todo el tramo.La rehabilitación de Clavijero, entre la avenida Ávila Camacho y la calle Altamirano, comprende un tramo de 350 metros lineales, donde se remodelarán 2 mil 570 metros cuadrados de pavimento, mil 688 metros cuadrados de banquetas y 741 metros lineales de guarnición."Falta la parte de arriba (entre las calles Juárez y Altamirano), que conectaron los drenajes de la parte alta, van a cruzar lo que es Clavijero con Juárez, vamos a tener que hacerlo de noche, si no, ya sería mucho estar entorpeciendo el tráfico, pero una vez se cuele la parte de abajo (Ávila Camacho con Juárez), vamos a conectar la infraestructura de la segunda de Clavijero para que quede integrado", mencionó Ahued Bardahuil.Ante la fuga de agua que se registró en la obra, dijo que como además de personal de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), están trabajando los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), TELMEX y otros, la instrucción de una máquina en el terreno aún inestable provocó la rotura de un tubo."Como todavía no está la base, no tiene concreto, tienen que poner la base con estabilización por laboratorio, meten la máquina, rompen un tubo y se vuelve a regar, pero se tiene que reparar, son consecuencias de una obra", refirió el Edil.Al apuntar que ya se terminaron las banquetas, y se están construyendo las guarniciones para pronto colar el concreto hidráulico; Ahued Bardahuil recordó que en esa calle había una "fuga antigua" que había provocado que el pavimento se "pandeara" (hundiera) "de una forma muy delicada" en la parte contigua a la sede de la Cruz Roja."Las fugas y las tuberías obsoletas vienen desde la parte de Altamirano hacia abajo y quedan resueltas en la conexión de la calle Enríquez", detalló