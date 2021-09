Cámara de Diputados federal donará 61 toneladas de víveres a damnificados

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, participó en el acto de Donación de víveres para las zonas afectadas por las lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.



El diputado presidente subrayó que con esto se demuestra que todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara “podemos dejar de lado diferencias y opiniones para ayudar a las y los afectados por fenómenos meteorológicos y fuertes lluvias en los estados del centro y del Golfo de México”.



Comentó que se realizó una colecta para apoyar a familias que han sufrido de manera intensa el exceso de lluvia, que ha provocado que pierdan sus pertenencias, no tengan alimentos o que se hayan trasladado a algún albergue.



Este acto, dijo, “puede ser el inicio para que esta LXV Legislatura se solidarice y que nuestras hermanas y hermanos sientan que las y los diputados somos verdaderos representantes del pueblo”.



Recalcó que como representantes populares “estaremos cerca de ellas y ellos para apoyarlos de manera directa y sepan que, aparte de aprobar leyes y realizar nuestra labor legislativa, hay cercanía a la que nos obliga nuestra función y que el voto que las personas depositaron en favor de nosotros se refleje en ayuda directa cuando más lo necesitan”.



“Nos debemos al pueblo, somos del pueblo y todas nuestras acciones estarán encaminadas por el bien del pueblo”, agregó el diputado presidente.



La solidaridad, como la igualdad y la libertad, es un valor supremo.



El coordinador del grupo parlamentario Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que este acto es una muestra de que “creemos en los derechos universales del hombre y, además de la igualdad y la libertad, la solidaridad es un valor supremo”.



Celebró la voluntad y fraternidad al interior de la Cámara de Diputados por este esfuerzo, “a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política y a los grupos parlamentarios, para que hoy puedan salir estas toneladas de víveres que seguramente en algo ayudarán a mitigar la desgracia que están pasando muchas familias en México.



Del PAN, la diputada Estefanía Gutiérrez Valtierra mencionó que “es momento de unirnos y estar juntos, porque la naturaleza no distingue colores o ideologías. Las y los ciudadanos deben saber que las y los diputados somos sus servidores, porque somos mexicanos ayudando a mexicanos. Hace falta hacer llegar más ayuda, pero es un buen inicio”.



El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, expresó que la naturaleza se manifiesta, provoca tragedias y no se fija en partidos. “Nosotros tenemos que ayudar igual para todas y todos. Es un buen ejemplo, porque hay temas que no debemos partidizar y en los que debemos ser solidarios”.



De MC, el diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro reconoció al equipo administrativo de la Cámara de Diputados, así como a las y los legisladores, porque “para eso estamos, es nuestra responsabilidad unirnos por encima de nuestros intereses”.



Marco Antonio Natale Gutiérrez, diputado del PVEM, señaló que este acto demuestra solidaridad. “Es dejar a un lado nuestras ideologías y ver por el bien del país; que sea la paridad y la unidad lo que caracterice esta LXV Legislatura. Las 60 toneladas de víveres que se harán llegar sabemos que no alcanzan, pero es un granito de arena para ayudar a mitigar el daño que la naturaleza ocasionó”.



Entre las 61 toneladas de víveres donadas por la Cámara de Diputados hay alimentos no perecederos, así como productos de higiene personal, de limpieza.