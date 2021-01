Cambian a jefe de la Jurisdicción Sanitaria 3, en Poza Rica

De manera intempestiva y privada, se realizó el cambio de titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, al ser relevado del cargo el doctor Emiliano García de León, se desconocen aún las razones y el cargo ahora está en manos del doctor, Heriberto Jaime Méndez Cruz.



Ante las nuevas disposiciones que ha determinado el Gobierno del Estado de Veracruz sobre las condiciones que requieren al menos seis municipios del norte de Veracruz, entre estos Poza Rica, Cazones, Papantla, Tecolutla, Espinal, Gutiérrez Zamora, Tihuatlán, que pertenecen a la zona norte de Veracruz y al mismo tiempo, la mayoría forman parte de la Jurisdicción Sanitaria No. 3.



De acuerdo con fuentes extraoficiales de la institución, se dio a conocer que la jefatura de la JSIII sufrió cambio de titular. El doctor especialista en medicina interna, Emiliano García de León dejó el cargo, quien recientemente también fue paciente por contagio de COVID-19, atendido en el Hospital Regional de Poza Rica.



El acto protocolario para designar al nuevo jefe de la dependencia de salud se realizó en las oficinas ubicadas de la colonia Morelos, donde no se permitió el acceso a medios de comunicación.



Se desconoce si las razones por las cuales García de León dejó el cargo tenga que ver por los resultados ante altos índices de contagios en los municipios que están bajo la institución o sea por motivos personales, ya que ante el proceso electoral que se llevará a cabo, pudiera participar en la contienda electoral ya que en pasadas elecciones fue candidato a la alcaldía de Coatzintla, por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



El nuevo titular de la JSIII es el médico Heriberto Jaime Méndez Cruz, quien se desempeñaba como director de un centro de salud del municipio de Coatzintla, de la zona urbana y también era subdirector de la clínica ISSSTE.