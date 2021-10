Cambio climático, reto gigante para profesionales de la arquitectura: Enrique Norten

El cambio climático que enfrentamos es uno de los retos gigantes para los profesionales de la arquitectura, porque estamos viviendo cambios muy importantes y acelerados, que afectan no solo al clima, sino a las condiciones en que vivimos, y que se debe planificar el crecimiento de las ciudades de una manera mucho más democrática.Esto lo dio a conocer el arquitecto Enrique Norten, quien fue el Primer Premio Nacional de Arquitectura, quien dijo que estos retos deben atenderse y enfocarse y dedicar un esfuerzos y recursos más importantes, para evitar efectos devastadores en las zonas habitadas.Entrevistado previo a la conferencia magistral que ofreció a agremiados del Colegio de Arquitectos de Xalapa, A. C., como parte de las celebraciones del Día del Arquitecto, destacó que la gran mayoría de los países han tomado compromisos importantísimos para un futuro no tan lejano de reducir las emisiones de gases, de reducir el consumo de recursos no renovables, de producir energía con otro tipo de oportunidades.“Desafortunadamente nuestro país por una condición política difícil de entender no lo estamos atendiendo, pero yo creo que vamos a cambiar”, auguró.¿Cómo aportar mediante la arquitectura un poco al cambio climático? Se le preguntó.Yo creo que los arquitectos somos conscientes, porque es un tema constante y son conscientes de esta situación y son sensibles y responsables la mayoría. Pero este es un tema de toda la comunidad, es un tema de todos, de que todos seamos conscientes, que es un tema importante que debemos de afrontarlo y de enfrentar con una condición positiva y proactiva, porque esto es un hecho, respondió.El especialista soslayó hablar de las políticas públicas en materia habitacional y de proyectos viviendísticos para las clases populares, argumentando no tener el conocimiento en el tema, pero en materia de desarrollo urbano, dijo que no es responsabilidad federal, sino es responsabilidad de los municipios y de las comunidades.En ese tenor, dijo que hay muy buenos ejemplos, hay ciudades que lo están haciendo magnífico, pero hay otras que no lo están haciendo muy bien.De los efectos de la pandemia en el sector de la arquitectura, señaló que hizo que la comunidad y al colectivo, ser más consciente del ambiente, de su propio ambiente y eso evidentemente “está trayendo más evidencias en la creación de la arquitectura, lo que nos obliga a ser mejor arquitectura y a la arquitectura me refiero, tanto a la ciudad como a los edificios”.¿Tal pareciera que todo ese diseño de la arquitectura solo es para unos cuantos, porque la mayoría de la población sigue construyendo bajo normas muy precarias? Se le cuestionó.Desafortunadamente vivimos dentro de una condición de economía y de desigualdad muy grande de nuestro país, que es uno de los grandes retos como país, pero también, creo que mientras tengamos mejores condiciones en las planeaciones de nuestras propias ciudades habrá mejores oportunidades para todos.De lo que se trata, indicó, es de hacer ciudades que sean más segalitarias, más diversas, que de alguna manera puedan incorporar absolutamente a todos los que vivimos en las ciudades de una manera mucho más democrática.¿Precisamente en ese sentido, el desarrollo urbano ha sido muy desordenando, por ejemplo, en Veracruz se sigue construyendo en lugares no adecuados? Se le inquirió.Es una desgracia y no solo es Veracruz, es en todo el país. ese es uno de los grandes retos de la arquitectura, como hacer ciudades mucho mejor planeadas y que sean mucho más inclusiva, y como decía antes, mucho más democráticas, señaló, por último.