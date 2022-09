Cambio climático “sacude” y cambia el cultivo de café en Veracruz

El presidente de la Unión Nacional de Productores de Café de la Confederación Nacional Campesina (CNC), José Julio Espinoza Morales, señaló que debido al cambio climático cada vez se cultiva más café en zonas de mayor altitud en Veracruz.Además, quienes se encuentran en zonas bajas, están optando por cambias de cultivo debido a que no les resulta redituable.“El impacto que ha tenido no es de ahorita; ya desde hace algunos años se empezó a sentir la baja de producción sobre todo en las zonas bajas por falta de lluvias, por prolongadas sequías y ha ido subiendo ese tema a zonas más altas y probablemente la zona de Cosautlán, que es zona montañosa, ya hay esas afectaciones, como en todos lados.“En otras zonas se ha optado por cambiar de cultivos como el limón; les está dando resultados después de haber dejado de producir café”, indicó.En entrevista, luego de realizar una guardia de honor al padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, Espinoza Morales dijo que es evidente que zonas que no eran productoras del grano ahora lo ven como una oportunidad.“Es real el tema de la afectación en la producción por el cambio climático en todas las zonas; zona media, baja ni se diga y cosa curiosa, ahora con esto zonas altas que no producían ahora empiezan a ser zonas productoras.“Eso es una buena oportunidad para los compañeros que están en zonas más altas; ha cambiado el clima y ahora pueden producir más, producir bien su café”, consideró.