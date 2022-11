Cambio en Comisión de Vigilancia generaría posible conflicto de interés

La inminente llegada de la diputada local Cecilia Josefina Guevara Guembe a la presidencia de la Comisión de Vigilancia del Congreso local generaría un posible conflicto de intereses.Lo anterior, debido a que en manos de la expresidenta de la Mesa Directiva estaría la tarea de revisar el trabajo de su hijo, Fernando Elías Guevara, actualmente subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas.Y es que de acuerdo con lo que se proyecta, este jueves durante la Segunda Sesión Ordinaria se realizarán algunos cambios en la composición de la Comisión de Vigilancia, donde Guevara Guembe sustituiría a Rafael Gustavo Fararoni Magaña, quien a su vez, hace apenas dos meses, sustituyó al diputado de MORENA, Luis Arturo Santiago Martínez.No es esta la primera vez que la Comisión de Vigilancia es señalada en su composición; de hecho, Santiago Martínez fue destituido de la Presidencia en septiembre pasado en medio de acusaciones de “limpias” de las cuentas públicas en los ayuntamientos.Aunque el Legislador negó que estuviera detrás de dicho proceder, tampoco reveló quién sí estaría implicado, en un asunto que escaló y llegó al mismo presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín.La Comisión de Vigilancia no sólo se ha visto envuelta en ese escándalo. Hace apenas unas semanas, dictaminó que el informe general de la Cuenta Pública 2021, no pasaría.A esa decisión se sumó el Pleno del Congreso, que el 24 de octubre determinó no aprobar los informes individuales ni el Informe General, donde hay observaciones por más de 3 mil millones de pesos de acuerdo con la auditora general Delia González Cobos.Como presidente, Fararoni Magaña estableció en el acuerdo tomado en la Comisión, que el ORFIS cuenta con 90 días a partir de dicha votación, para presentar nuevamente los informes, sin que haya posibilidad de asignar un recurso extraordinario a esta tarea.La Comisión arrastraba ya señalamientos de cercanía con alcaldes y exalcaldes, incluso de supuesta parentela entre los integrantes y quienes fueron o serían revisados por el ORFIS y posteriormente avalados o no por el Congreso.Sin embargo, ahora se tendría una relación directa entre la presidencia y los entes fiscalizables en las figuras de Guevara Guembe y Fernando Elías Guevara, que son madre e hijo.De acuerdo con el informe del Órgano de Fiscalización Superior, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, (SIOP) tuvo irregularidades, dentro de la Cuenta Pública 2021, por al menos 56 millones 739 mil 232 pesos, malversaciones que los titulares de la dependencia deberán aclarar.