CAME de Orizaba podría entrar en operación la próxima semana

El Centro de Atención Médica Expandida (CAME) 19 de Orizaba podría entrar en funciones la próxima semana, dio a conocer personal que trabaja en la Secretaría de Salud, quien aseguró que este lugar ya está listo para entrar en operaciones con 30 camas disponibles.



La puesta en marcha de este lugar depende completamente de la SS pero lo cierto es que al menos un área con espacio para 30 pacientes ya está equipada en su totalidad.



La gente que albergue este sitio será aquella que haya sido dada de pre-alta en el Hospital Regional de Río Blanco y que sólo requieran de oxígeno y no estén graves. "Del hospital se mandarían al CAME, para que se les diera seguimiento y así proteger al paciente que viene de lugares lejanos, de difícil acceso y donde no hay comunicación o los caminos son accidentados".



Indicaron que depende de cada caso pero por lo regular estos enfermos requieren, después de salir de su gravedad, de 7 a 15 días todavía con oxígeno. Hasta el momento los que están saliendo del HRRB es porque ya pasó su etapa más crítica, son enviados a sus hogares pero con la prescripción médica de uso de oxígeno.



Confirmaron que la semana pasada, personal de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba y del Hospital Regional de Río Blanco hizo un recorrido de inspección para conocer los avances que tenía este edificio en su adecuación.