Camión en mal estado sufre pérdida de llanta, en Veracruz Puerto

En céntricas calles de la ciudad de Veracruz un camión urbano de la ruta Infonavit-Plaza Mocambo sufrió un desperfecto de su eje trasero y perdió parte de sus llantas, haciendo que un neumático golpeara contra un automóvil particular. No se registraron lesionados, solo daños materiales.Los hechos se presentaron durante la tarde de este martes en la avenida Cuahtemoc, entre Hernán Cortes y Juan Soto, de la colonia Centro. Ahí circulaba el camión urbano número U 727.La unidad iba en aparente normalidad cuando, de pronto, se le desprendió una de las llantas traseras. Al parecer el camión mantenía malas condiciones mecánicas.El neumático del lado derecho se fue sin control y se estrelló contra un carro marca Volkswagen y modelo Jetta, de color café.A decir de los ciudadanos, ya son constantes los accidentes de este tipo de transporte público.El argumento de los concesionarios es que no hay dinero para cambiar las unidades, ni para darles un adecuado mantenimiento.Los oficiales peritos de Tránsito Municipal de Veracruz se hicieron cargo de las unidades, recabar la información y elaborar el parte de accidente.