Camioneros protestarán en autopistas y carreteras del país

Para exigir al Gobierno Federal el cumplimiento de una serie de demandas, entre ellas mayor seguridad y reducir costos en casetas, camioneros de la Alianza Mexicana Organización de Transportistas A. C. (AMOTAC) irán a la protesta en autopistas y carreteras federales.La movilización es a nivel nacional y está prevista para el martes 22 de marzo, señaló Luis Alfredo Gallardo Casanova, delegado de AMOTAC en la zona norte de Veracruz.En varios estados se ha dado a conocer que habrá marchas de transportistas sobre carreteras, paro total de unidades de carga y bloqueos sobre las principales vías federales, para demandar respuesta a planteamientos que la AMOTAC ha presentado por escrito en la presidencia de la República.Sin embargo, en esta zona solamente harán un plantón a los costados de la autopista México-Tuxpan en un punto cercano a este puerto a partir de las ocho de la mañana, es decir, no se cerrará el paso, abundó Gallardo Casanova.Añadió que la protesta es contra la inseguridad, pues se siguen perpetrando asaltos a unidades, con saldo no solamente de robo de mercancías y camiones, sino el asesinato de operadores.Así también, al AMOTAC protesta contra los altos cobros en las casetas de autopista y el alza a combustibles, además de exigir facilidades para cumplir con la carta porte, fondo de garantía en siniestros, reclasificación de carreteras para evitar el tránsito de tráileres de doble remolque y frenar la corrupción en el servicio de grúas, entre otros reclamos.