Camiones urbanos no dejan de contaminar Xalapa, critica Regidor

El regidor primero del Ayuntamiento de Xalapa, Aníbal Pacheco López, criticó que no se haga nada para evitar que los camiones del transporte público y de carga que circulan por la ciudad, siga emitiendo "bocanadas de humo" al aire de la ciudad.Además, indicó que ante la excesiva carga vehicular que hay en la Capital debe haber una política concertada entre los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal, que permita atender este problema."Vemos que quienes prestan el servicio urbano en esta ciudad, los camiones materialistas, los tortón que trasladan la caña al ingenio Mahuixtlán y otros vehículos que echan bocanadas de humo y no se haga nada", expresó durante la toma de protesta de los integrantes del Consejo Consultivo Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.Por ello dijo que se requiere apoyar a los propietarios y trabajadores del servicio urbano para que renueven su flota, toda vez que comprar una unidad nueva requiere de una millonaria inversión."La economía y los ingresos que tienen no son suficientes para poder decirle al Servicio Urbano de Xalapa (SUX) que es la organización más grande, la cooperativa historia y que reconocemos en la ciudad, transformación y modernidad en su parque vehicular cuando la economía no les permite poder comprar unidades que cuestan 2 millones de pesos", indicó.Como titular de la Comisión Edilicia de Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente, Pacheco López reiteró que se requiere la intervención de los Ejecutivos de Veracruz y México para incentivar a los concesionarios a adquirir nuevos camiones para pasajeros.Por otro lado, comentó que la problemática ambiental en Xalapa también es consecuencia del crecimiento desorganizado y desmedido de la población, que si bien reconoció tiene derecho a poder establecerse en un lugar, esto se ha hecho sin el control debido."El asunto es que no ha sido ordenado, hemos crecido enormemente y eso es un asunto del mundo, más de 7 mil millones de habitantes en el planeta", expresó ante los presentes en la sala de Cabildo al tiempo que cuestionó que se diga que la solución del problema debe ser del Gobierno, cuando a su decir debe involucrar a todos.