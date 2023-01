Campaneros de Limpia Pública Coatzacoalcos no tienen fecha de retorno

A 3 años sin campaneros en Coatzacoalcos, su regreso a las calles no está previsto por el momento.El secretario general del Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM), Francisco Díaz Juárez, indicó que este personal sigue trabajando en otras áreas de la dirección de Limpia Pública del Ayuntamiento porteño y reiteró que todo lo determinará la autoridad municipal.“Todavía en este momento no está contemplado el tema, creo que quien tiene la información correcta es la dirección de Limpia Pública. No hemos escuchado nada de los campaneros y su reincorporación. Normalmente hay un campanero por cada ruta, tenemos aproximadamente 30 rutas en los turnos que se comprenden, ellos están haciendo otras actividades en caso de que haya ruta de campaneros”, comentó.Manifestó que el municipio contempla relanzar la campaña de separación de basura con el que esperan que la población contribuya no solo en la cantidad de residuos, también con puntos de recolección y horarios.Y es que la falta de campaneros ha provocado que muchos no sepan a qué hora sacar sus desechos y que con este pretexto lo hagan a la hora que sea y las calles se conviertan en un basurero debido a que algunos animales rompen las bolsas.