Campesino de Castillo de Teayo denuncia abuso policiaco

El campesino Gregorio M. R, de la comunidad La Guadalupe, denunció ante la fiscalía regional a elementos de la Policía Municipal de Castillo de Teayo, ubicado en el norte de Veracruz y límites con Puebla.



El agraviado mostró huellas de la brutal golpiza en los glúteos, al tiempo de aseverar que fue tableado con una madera en forma de raqueta por policías, tras ser remitido a una celda de la cárcel municipal.



Años atrás la delegación regional de Derechos Humanos con sede en Tuxpan clausuró la anterior cárcel preventiva, debido a que se trataba de un espacio insalubre y reducido. Tras ello se habilitaron celdas dentro de la comandancia, donde también hay cuartos dormitorios para los policías.



Tras interponer la denuncia en la fiscalía regional de Tihuatlán, ubicada a 10 kilómetros de Castillo de Teayo, el agricultor también recurrió a los medios de comunicación para dejar constancia de su temor a sufrir más agresiones, precisamente por haber denunciado penalmente.



Narró que alrededor de las once de la noche del 5 de mayo, cuando caminaba por una calle en La Guadalupe se le emparejó una unidad de la que bajaron sujetos armados y, de momento, pensó que se trataba de un levantón, por lo que comenzó a gritar para pedir auxilio.



Sin embargo, se percató enseguida que era una patrulla y policías municipales, quienes con lujo de violencia lo trasladaron a la cárcel, donde fue brutalmente golpeado, pese a que comenzó a llorar y a implorar que dejaran de castigarlo, al tiempo que les gritaba que no había cometido delito alguno.



Al día siguiente, jueves 6 de mayo, acudió la esposa y tomó fotografías de las lesiones que presentaba en los glúteos, mismas que mostró al encargado del departamento Jurídico del ayuntamiento y a la juez cívico, quienes ordenaron ponerlo en libertad ya que no había sido puesto a disposición de la autoridad competente, tras lo cual el agraviado se trasladó a Tihuatlán a interponer denuncia.



Gregorio M. R., de 42 años, dijo que, luego de interponer la denuncia, policías municipales han ido a buscarlo para “llevarlo a firmar documentos”, por lo que manifestó su temor de que algo más grave le ocurra, ante lo cual decidió hacer público su caso para que quede como antecedente, en tanto solicitó que se haga justicia “hasta sus últimas consecuencias”.