Campesinos bloquean acceso a comunidad Paso Lagartos, en Soledad de Doblado

Un grupo de campesinos de la comunidad Paso Lagartos de Soledad de Doblado bloquearon el acceso vehicular que comunica a la cabecera municipal y Veracruz con la zona, esto luego de que se confirmara un caso de COVID-19 en el municipio.



En un video divulgado en redes sociales, una mujer muestra que le fue impedido el paso y sólo permiten la entrada a habitantes de la congregación, mas no a personas que quieran visitar a familiares.



"No están dejando pasar a la gente. Hay una cuadrilla de personas que taparon la carretera para que nadie pueda pasar a Paso Lagartos, está prohibido, si alguien viene de visita de Veracruz, de alguna otra comunidad, no lleguen, evítense la fatiga porque no les van a dejar pasar, sólo dejan pasar a los que viven en el rancho, a los que somos de Paso Lagartos pero no vivimos actualmente en el rancho, no nos dejan pasar", narra la mujer.



Los pobladores colocaron piedras en el acceso a la congregación y permanecen concentrados con palos para hacer el alto a quienes se acerquen.



Paso Lagartos es una de las comunidades con mayor número de pobladores en la zona y se ubica a aproximadamente 40 minutos de la cabecera de Soledad de Doblado.



En el informe de la Secretaría de Salud, se confirmó un caso de coronavirus en el municipio, así como uno más sospechoso, no obstante, desde el pasado viernes por la tarde, ya se había cerrado el paso a dicha comunidad.