Campesinos de CIOAC advierten que no desalojarán predio Sierra Alta, en Coatepec

Integrantes de la Central Independiente, Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), se manifestaron en los bajos del Palacio Municipal y posteriormente en la Plaza Lerdo de Xalapa en contra de la resolución jurisdiccional que les obliga a desalojar las 2 mil hectáreas que habitan en la Sierra Alta del municipio de Coatepec.Los inconformes con la decisión del jueces, que les da un plazo de 48 horas para abandonar el terreno, acusaron que se está beneficiando a personas de dinero y dejando de lado a los pobres, lo que contradice lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que primero están ellos.En entrevista, su secretario General, Ramón González Gómez,, afirmó que la lucha de su organización es justa y conforme a Derecho, y acusó al alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera y a la Secretaría de Gobierno de favorecer al artista Ari Brickman, quién dice ser el dueño del predio en disputa."Hemos enfrentado un juicio de despojo y ese juicio últimamente se ha visto viciado por la intervención de Gobernación y del presidente municipal de Coatepec, y se inclina a favor de Ari Brickman, un artista millonario que aparte de ello se dedica a vender el agua de Coatepec y recibir jugosas cantidades", denunció.Sostuvo que los campesinos que están siendo desalojados sólo se dedican al cultivo de productos para su consumo y para ayudar a llenar la mesa de quienes habitan en la región."Es una lucha justa y todas las veces que tengamos que manifestarnos, lo vamos a decir, los jueces se están inclinando por la presión que ejerce Gobernación y el Alcalde de Coatepec. Ellos exigen un desalojo debido a que no se le han pagado cantidades jugosas a Ari Brickman, eso los tiene encabronados. Nosotros no vamos a bajar la guardia", mencionó.González Gómez expuso que desde 1976 empezó la disputa campesina por estas tierras, que espera sean adjudicadas a los 150 que actualmente las explotan y habitan."La jueza de Coatepec nos dio 48 horas para desalojarlo y no lo vamos a hacer. Ya recurrimos a nuestra defensa legal, un amparo está en proceso. El jueves pasado nos dio esa orden de 48 horas. Nosotros ya nos amparamos", expuso.Sostuvo que hay un área endémica y verde de ese bosque que se tiene que respetar, pero el resto del predio sí se puede explotar; también, indicó que si hay alguna escritura que compruebe la propiedad de este terreno, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la tendrá que respetar.