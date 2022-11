Campesinos de Veracruz desconfían del Censo Agropecuario de INEGI

A escasos días de que concluya el Censo Agropecuario 2022 del INEGI, se corre el riesgo de que los datos que se levanten queden incompletos, advirtió el presidente nacional de la y Agropecuarios de México (FEFAAM), Luciano Sosa Rufino.En entrevista, explicó que, ante la falta de información o incluso desconfianza por parte de los hombres y mujeres del campo, un alto porcentaje se ha negado a recibir a los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).“Mucha gente les ha cerrado las puertas o de plano no estaban ya que se encontraban trabajando en sus parcelas, eso es lo que se ha comentado, y eso le vamos a comentar a la coordinadora del INEGI en esta zona, Alma Chávez Espinosa, para preguntarle si aún hay tiempo de que vuelvan a realizar las visitas en algunos lugares para ver a estas gentes”, indicó.Y es que el censo, que inició el pasado 19 de septiembre, habrá de concluir el 30 de noviembre próximo, es decir, en escasos 13 días.Asimismo, el dirigente de la FEFAAM dijo que muchos otros campesinos no respondieron con la verdad, pues, por desconfianza, no aportaron los datos verídicos respecto a lo que poseen, desde gallinas, borregos, ganado, tractores, vehículos o cantidad de hectáreas de tierras.“No sienten suficiente confianza para dar a conocer con veracidad los datos solicitados. Los campesinos tienen miedo de hablar y yo por eso digo que se debieron hacer más reuniones en los auditorios ejidales con los campesinos, para explicarles que no se les va quitar nada, ni se les va a embargar nada, que no se comprometen a nada, para no espantar a los campesinos, ya que me faltó más difusión, la verdad”.Sosa Rufino estimó que hasta un 50% de los campesinos pudo haber aportado información incompleta o se negó a recibir a los encuestadores, para lo cual “quizá ya no habrá tiempo de rectificar porque esto (el censo) ya casi se acabó”, abundó.Como consecuencia, reflexionó, el censo no va a reflejar datos reales de la situación en el campo, donde “hay muchas carencias, falta tecnificación, vivienda digna y persiste la emigración, entre otros muchos problemas para la producción ante la falta de apoyo, asesoría para dejar de utilizar los agroquímicos que han dejado estériles grandes cantidades de tierra y muchas otras situaciones adversas que vive el campesinado”, concluyó.