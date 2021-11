Campesinos reclaman pago de indemnizaciones a SCT

Productores agrícolas de los municipios de Xalapa, Jilotepec y Emiliano Zapata se manifestaron en las oficinas de la Representación estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el Estado de Veracruz, para exigir el pago de las indemnizaciones por las afectaciones que sufrieron con la construcción del libramiento Xalapa-Perote.Zenón Fiesta, uno de los afectados por esta obra, dio a conocer que el problema se viene enfrentando desde hace nueve años y pese a los compromisos que los funcionarios de esta dependencia federal han establecido, de cubrir los daños en los cultivos de sus parcelas, esto no se ha hecho realidad.Entrevistado durante la manifestación, dijo que en reiteradas ocasiones han solicitado el pago de dicha indemnización, sólo prometen que van a cubrir los daños pero no lo cumplen.En lo personal, mencionó que por el “lavadero” que construyeron y que en su parcela son cuatro los que hicieron para desfogar el agua del libramiento, le afectó en media hectárea de caña de azúcar y ellos (los funcionarios de SCT) no quieren reconocer ese problema.Explicó que la construcción del libramiento le afectó en sus dos parcelas y por eso es que se está manifestando para que le reconozcan los daños que ahí se tienen, además de que se está pidiendo la reparación de los “lavaderos”, porque las afectaciones continuarán y no querrán hacerse cargo de los daños que éstos ocasionen en el futuro.“Desde hace nueve años no nos han pagado las afectaciones que han sufrido nuestros cultivos, a pesar de haberse comprometido a hacerlo, ya que el poco dinero que les otorgarán por este motivo es insuficiente para resarcir los daños ocasionados en todo este tiempo que lleva operando el libramiento”, añadió.Expresó que por las descargas de las aguas pluviales, éstas dañan sus cultivos porque la obra fue mal planeada, afectando de manera directa a más de 200 campesinos.“Ellos quieren pagar lo que quieren y no es justo, que nos paguen lo que es. Nos ofrecían 100 pesos por metro y nosotros pedimos 200 pesos por metro cuadrado y finalmente se acordó pagarse en 140 pesos por metro y no nos quieren pagar. No hay nada, nada más nos llevan engaño y engaño, que fírmale que ya se te va a pagar y no hay nada”, apuntó.Señalo que la gente ya está indignada, porque la SCT había ofrecido indenmizarlos con 500 mil pesos a cada uno de los afectados pero después la dependencia federal se retractó y ofreció cubrir un monto de 100 mil pesos pero nunca se cumplió el pago.Por tal motivo se movilizaron este día, para exigir a los funcionarios que cumplan con los acuerdos sostenidos en las mesas de trabajo que se han tenido en las pasadas manifestaciones realizadas, por lo que advirtieron que de no tener una respuesta positiva, tomarían las oficinas por tiempo indefinido.