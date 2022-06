Campesinos tomaron caseta en Álamo y dejaron incomunicada zona norte

Unos 200 habitantes de comunidades indígenas de los municipios de Chicontepec y de Ixhuatlán de Madero bloquearon desde las 10 de la mañana de este jueves la caseta del puente “José López Portillo”, que cruza sobre el río Pantepec, en esta ciudad de Álamo.Con ello cerraron el paso sobre la carretera federal 127, que comunica a toda la zona norte del Estado de Veracruz, dejando varados a cientos de usuarios de la red carretera.Ezequiel de la Cruz López, líder de pueblos originarios de la zona alta de Chicontepec, señaló que los manifestantes exigen al Gobierno Federal y Estatal, así como al Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la obra carretera Mexcatla-Ahuimol-Colatlán, con una distancia de aproximadamente 24 kilómetros.Indicó que dicha obra fue aprobada por el Gobierno Federal pero quedó en etapa de proyecto ejecutivo y acusan que el Gobierno del Estado no ha respetado el acuerdo y solamente ha hecho partes de la obra.Agregaron que lo anterior ha originado un estancamiento de dicho proyecto, por lo que exigen que se apliquen los recursos necesarios para la conclusión de esta obra carretera, que, además, incluye tres puentes vehiculares.El movimiento generó protestas de parte de los usuarios de la red carretera, particularmente de residentes de este municipio y, sobre todo, de taxistas, quienes pidieron a los inconformes que se manifiesten en sus respectivos municipios.“Pedimos disculpas pero solamente de esta manera somos escuchados. Aquí vamos a estar hasta que venga alguna autoridad con respuesta y acuerdos. No solamente representantes. La obra la han hecho en algunos tramos pero no lleva ni un 30 por ciento de lo prometido por el Gobierno Federal”, recalcó el representante.Tras casi 7 horas de bloqueo del puente “José López Portillo”, la carretera federal 127 Álamo-Potrero del Llano fue liberada a las 16:40 horas de este mismo jueves.El acuerdo con representantes de gobierno fue que el tema será atendido el próximo lunes a las diez de la mañana, en una mesa de trabajo en la comunidad Ahuimol, municipio de Chicontepec.En la mesa de trabajo, se dijo, estarán representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, además del Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con facultades para la toma de decisiones.