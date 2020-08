Campo sigue abandonado; cambio que anunció la 4T no se ha concretado: OINSZ

Falta de atención al campo, que sigue abandonado, y a su población, es la realidad que viven los campesinos, porque el esperado cambio que anunció la Cuarta Transformación no se ha concretado, aseveró Isidro Tehuintle Pacheco, dirigente de la Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica (OINSZ).



Mencionó que lamentablemente tenían mucha esperanza con el cambio de régimen, pero hasta ahora no se ha visto nada y mucha gente que recibía apoyos del programa Prospera se los quitaron y aunque sea un poco, con eso se ayudaban.



Indicó que tal parece que a los indígenas no les dan valor y hoy en la Sierra de Zongolica viven una situación que es nada favorable.



Tehuintle Pacheco señaló que, si no llega un gobierno que cambie esto, la situación va a empeorar más todavía.



Indicó que además de la falta de programas de apoyo les está afectando lo del coronavirus, que ya comienza afectar a la población en la zona serrana, pero además hay mucho diabético y gente con otras enfermedades.



Conminó al gobierno a que si de verdad aprecia y se acuerda de los indígenas es el momento de aplicar campañas contra las enfermedades como el dengue, la influenza y la diabetes, y que se dé la atención adecuada en los centros de salud y hospitales.