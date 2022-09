Can macheteado en Tequila podría perder un ojo; dueños ya denunciaron

Los dueños de Rusti, el perro cruza de pitbull que fue agredido con machete por una señora en el Barrio de Los Tlaxcas municipio de Tequila, ya presentaron denuncia ante la Fiscalía; en tanto el can intenta recuperarse pues quedó con parálisis facial y podría perder un ojo, además de enfrentar un sinnúmero de suturas internas como externas.De acuerdo a lo informado por defensores de animales, la denuncia quedó radicada en la carpeta de investigación ITIN-ZONG-I/44/2022.El animalito desde que fue agredido tuvo atención, incluso fue trasladado a Orizaba pues requería estudios y placas. "Tiene parálisis facial ahora, tiene muchas cortadas y le suturaron, son muchos puntos. Le recetaron mucho medicamento así como vitaminas. Para que él pueda mejorar requiere mucha alimentación rica en proteína y así recuperar su peso, recomiendan los veterinarios alimento como Nupec".Explicaron, quienes han seguido el caso del animal, que por fortuna está luchando por su vida y ya dejó de arrojar coágulos, ya puede respirar por la nariz. Su cachete quedó caído por uno de los machetazos, que también le partió el hueso de la nariz en cuatro partes.Sin embargo su recuperación será complicada, su cara no quedará al cien por ciento porque el ramal de sus nervios fueron afectados luego de la agresión. El ojo también está afectado pues fueron dañados sus nervios principales, por ello es que se le hizo una telita verde y se le ha comenzado a cerrar el ojo. "Por la misma parálisis no cierra ni lubrica correctamente el ojo, no sabemos si vaya a perder el ojito, aunque ya tiene cremas para aplicárselas, además de las otras medicinas".Por esta situación es que los protectores de animales están recolectando recursos económicos o en especie, para ayudar a este sabueso, pues el bulto del alimento rico en proteína que necesita cuesta alrededor de mil 800 pesos.Dijeron que quien quiera dona puede hacerlo a la cuenta: 5512382407173998 o también la gente puede donar en especie, ya sea latas o croquetas.El hashtag para apoyar al perrito es: #todossomosrusti