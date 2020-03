CANACAR pide a Policía Federal más reuniones de seguridad

El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en la zona Córdoba- Orizaba, Enrique Rustrián Villanueva, dijo que es necesario que la Policía Federal de Veracruz convoque a las juntas que se tenían con el sector cada mes, pues ya detectaron que se están presentando delitos en donde antes no ocurrían.



“Pediría una integración más con la Policía Federal de Veracruz. Tenemos algún tiempo que varias asociaciones buscamos una reunión con la Policía Federal. Desde noviembre no tenemos las juntas de seguridad, lo que sí se está haciendo en Puebla”.



Agregó que es importante porque lo que está pasando en Puebla es el efecto cucaracha, pues ahora se están cometiendo ilícitos en lugares de Veracruz donde se tenía registro.



“Queremos blindarnos, queremos hablar con Veracruz para que se blinde porque están llegando casos de robos en La Tinaja, apenas sucedió que se robaron una madrina con varias camionetas de lujo, ha habido robos que se han reportado por parte de nuestra asociación en la zona de La Tinaja y también tenemos reportes de que en Cardel están desmantelando camiones, entonces debemos tener más comunicación con las autoridades”.



Añadió que como sector cuentan con un chat en el cual suben datos los agremiados en la zona y se están contabilizando alrededor de cuatro robos diarios en la región Puebla- Veracruz pero a esos se les tendrían que sumar los de aquellos empresarios del transporte de carga que no son parte de la CANACAR.