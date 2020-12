CANACINTRA no descarta acudir DH para que Gobierno Estatal cubra adeudos

El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Juan Manuel García González, aseguró que si se tienen resultados de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para que el Gobierno Estatal cumpla con la deuda que se tiene con asociación SOS, tendrán que tomar la misma alternativa.



Y es que aseguró, la administración estatal aún mantiene una deuda de alrededor de 42 millones de pesos y en el caso de que no tengan respuesta, acudirán también a la CEDH.



"El paso que dio SOS a través de esta demanda, pues cita un precedente a nivel nacional y en el momento que veamos los resultados, pues entonces nos adheriremos con ellos".



El empresario argumentó que el secretario de Finanzas y Planeación, José Lima Franco, es un gran aliado pero lamentó que no estén cumpliendo con la exigencia de dicho sector, específicamente la recomendación 155/2020 que ampara a SOS.



"Hay un tema, no se puede revictimizar a nadie, es un tema fundamental en derechos humanos. Yo espero que el Gobierno del Estado cumpla con esa recomendación, porque si se incumple, va a mandar muy mala señal de una política que debe ser contundente en derechos humanos".



Recordó que ya se hizo una revisión exhaustiva a cada uno de estos adeudos con todas las empresas que se quedaron esperando el recurso durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.



"Hay mucha gente que ya falleció, que falleció con la deuda, que falleció con la angustia de no haber sido pagado un trabajo. Especulaciones puede haber muchas pero ya han revisado hasta la saciedad", concluyó.