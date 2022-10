CANACINTRA Orizaba celebra medidas de Gobierno Federal contra la inflación

Integrantes de la CANACINTRA celebraron la implementación de alternativas por parte del Gobierno Federal para minimizar el impacto inflacionario que afecta la economía y la calidad de vida de los mexicanos.Juan Manuel Vega López, vicepresidente de CANACINTRA Orizaba, explicó que “el efecto inflacionario producto de la pandemia de COVID-19, los cambios climáticos, la afectación a las cadenas logísticas y la situación geopolítica, como la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, representan una preocupación para los industriales”.Sin embargo, señaló que se ve con reservas la posible apertura a la importación de alimentos, materias primas e insumos si no hay control por parte de SENASICA y COFEPRIS, organismos que hasta ahora han supervisado la entrada de productos, evitando con ello la llegada de plagas y enfermedades que puedan poner en riesgo la producción nacional y la salud animal y humana.Vega López consideró que hay una urgente necesidad de apoyar e incentivar al sector primario, el cual hasta hoy carece de subsidios y financiamiento que les permitan adquirir insumos para la producción de alimentos.Señaló que se debe cancelar la prohibición de la exportación de chatarra de aluminio, pues esta no es una materia prima que se use de manera específica para el empaque de alimentos en México, pero “esta negativa puede provocar un daño irreparable a este sector”.El vicepresidente de la CANACINTRA Orizaba llamó, finalmente, a que se establezcan mecanismos que permitan asegurar el mercado interno de productos que dejarán de exportarse, como el maíz blanco, frijol y sardina, pues esas industrias generan miles de empleos y contribuyen al bienestar social.