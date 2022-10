CANACINTRA prefiere policías municipales a Mando Único, en Coatzacoalcos

Con el anuncio del regreso del Mando Único a Coatzacoalcos, el delegado de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Emmanuel Peña Sánchez, consideró que la Policía Municipal debe consolidarse en la ciudad.Y es que destacó que los municipales, al ser oriundos de este puerto se sienten más comprometidos pues aquí viven sus familias.Insistió en que es necesario que prevalezca la coordinación entre las policías estatal y municipal, pues cuando no existe, la sociedad percibe que ninguna corporación está comprometida con la seguridad.“De alguna manera los policías municipales se sienten más comprometidos porque aquí viven sus familias, en cambio cuando viene policía de otros lados pues aunque tengan toda la buena intención de trabajar pues no tienen ese apego en una comunidad de aproximación, recordemos que hay muchos tipos de delitos y en ese sentido creemos que conservar la Policía Municipal sería un gran acierto, cómo se coordinen (para garantizar) la gobernabilidad”, señaló.Recordó los últimos hechos en los que en Coatzacoalcos hubo manifestaciones y reclamos a la autoridad, como el asesinato del propietario de la sastrería “Paredes”, por lo que llamó a seguir manteniendo un ambiente seguro para las familias.“Lo que necesitamos es que haya seguridad, que haya paz, tranquilidad en nuestra región, evidentemente los recursos que fluyen un poco más pues deben de ser cuidados y administrados bien por las familias”, mencionó.Sobre el bacheo emergente en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, dijo que es bueno, pero no suficiente, pues se requiere de un proyecto que repare en su totalidad el tramo afectado.