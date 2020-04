CANACO en Papantla estima mil empleos perdidos desde que inició pandemia

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) estima que durante la primera quincena de abril se han perdido alrededor de mil empleos, debido al cierre de negocios en esta ciudad, mientras que varios comerciantes analizan cerrar sus puertas ante la falta de consumidores, lo que ha repercutido en sus ingresos.



Antonio Alcubilla, presidente de esta cámara empresarial, informó a este medio que durante los últimos días se ha registrado el cierre de negocios de todo tipo en la ciudad, por lo que se estima que el 50% por ciento haya cerrado sus puertas al no poder mantener el pago de nómina, así como servicios de luz, agua, teléfono e internet.



Aunado a esta situación, las rentas de locales en el centro de la ciudad no han disminuido, lo que representa un duro golpe para comerciantes quienes tienen que desembolsar más de diez mil pesos mensuales para mantener abiertos sus espacios de venta, pero ante la falta de consumidores muchos analizan cerrar de forma definitiva, lo que aumentaría el índice de desempleo en el pueblo mágico.



De igual forma dio a conocer que se ha tenido comunicación con los cuerpos policiales a fin de vigilar los centros comerciales y negocios de la ciudad para evitar posibles saqueos, pues la situación podría complicarse en las próximas semanas y resulta necesario tomar medidas de prevención y seguridad en los establecimientos.



Entre las medidas que deben acatar los negocios que continúan abiertos se encuentra guardar la sana distancia entre el cliente y vendedor, uso de guantes, cubrebocas y gel antibacterial, además que los restaurantes sólo deben vender alimentos para llevar y no se tiene permitida la venta de bebidas alcohólicas, mientras que los bares y cantinas deberán permanecer cerrados hasta nuevo aviso.