CANACO Orizaba dice no saber de extorsiones en Zongolica y Huiloapan

Luego de que los Alcaldes de Zongolica y Huiloapan denunciaran el pasado fin de semana que están ocurriendo extorsiones a comerciantes, el presidente de la CANACO en Orizaba, Francisco Jiménez Haces, señaló que al momento no se tiene conocimiento de estos casos entre los agremiados.



Destacó que a la directiva que recién encabeza, no les han llegado denuncias sobre este tipo de situaciones, por lo que en ese sentido no podría opinar sobre el tema.



Señaló que en caso de que un agremiado les haga ese reporte, se le canalizaría con las instancias correspondientes del Gobierno del Estado, como es la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Estatal, a fin de que los puedan orientar en torno a qué hacer.



Agregó que independientemente de ello, durante su gestión buscarán establecer alguna estrategia de seguridad en todos los comercios afiliados a la Cámara.



Mencionó que también se estarán trayendo pláticas para los empresarios con temas de actualidad como son el engaño telefónico, extorsión directa, extorsión indirecta, recomendaciones de seguridad, prevención de robo a negocios, acciones durante un asalto, reporte y denuncias al 911, entre otros.



Jiménez Haces reconoció que si bien durante el 2019 no se tuvo conocimiento de que se llevaran a cabo extorsiones o el llamado “cobro de piso” en la zona, se trabajará con los temas de seguridad en busca de que la región siga teniendo tranquilidad en ese aspecto.