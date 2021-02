CANACO sigue sin recibir pago por adeudos “desde hace meses”

Autoridades del Gobierno de Veracruz no emiten una previsión de la reanudación de los procesos de pago a los proveedores de pasadas administraciones, observó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos.



“Nos han dicho que es un proceso que se ha detenido, que está lento, que se han revisado minuciosamente los expedientes, que no se tiene el personal suficiente, que están trabajando a marchas forzadas y al final la consecuencia es que ya pasaron muchos meses desde aquel anuncio del señor Gobernador y la Cámara de Comercio no ha tenido ningún pago”.



Dijo que se entiende que el proceso de “factoraje” implique el reordenamiento de expedientes y la falta de trabajadores en las unidades administrativas.



“Y hoy por hoy, en este año no hemos tenido noticia alguna de qué va a pasar con el proceso de pago, si se va a cumplir al final de camino con esa propuesta o simplemente fue un anuncio que va a llevar más tiempo”.



Añadió que el gremio no teme que los pagos se realicen incluso durante el tiempo de las elecciones.



“Siendo que pagarle a un empresario en tiempo de elecciones no variará en la intención del voto”.