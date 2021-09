Cancelan otra vez el Festival de Globos en Zozocolco

Por segundo año consecutivo no se realizará el Festival Internacional de Globos en el Pueblo Mágico de Zozococolco de Hidalgo, enclavado en la Sierra del Totonacapan, además de que igualmente se suspendió la feria patronal en honor a San Miguel Arcángel.



Como sucedió en 2020, debido a la pandemia de COVID-19 en este año tampoco existen condiciones propicias para la realización de los eventos, confirmó el alcalde Faustino Ramiro Velázquez.



Zozocolco, que en náhuatl significa “En los cántaros de barro”, se ha convertido en un lugar a visitar incluso por turistas extranjeros, particularmente en noviembre, cuando se ha llevado a cabo el colorido festival de globos.



“La enfermedad no se ha terminado, tenemos varios pacientes aún enfermos de Covid-19 en varias comunidades y se está batallando con el oxígeno, por eso no podemos bajar la guardia”, indicó el presidente municipal tras referir que el huracán Grace, que golpeó la región el 21 de agosto pasado, igualmente causó afectaciones que no han sido reparadas por completo.