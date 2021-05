Cancelan permisos a 43 empresas para comercialización de petrolíferos; 3 de Veracruz

Por inactividad en el ejercicio de sus derechos, la Comisión Reguladora de Energía declaró la caducidad de los permisos otorgados a 43 empresas para la comercialización de petrolíferos en territorio nacional, entre ellas 3 que operaban en Veracruz.



La referida Comisión llevó a cabo una revisión del estatus de cumplimiento de obligaciones de los permisionarios y constató que no obra constancia o registro alguno que acredite el haber realizado la actividad conferida en los títulos de permiso por un periodo consecutivo de al menos 365 días naturales, con fecha de revisión del 30 de abril de 2020 al 30 de abril de 2021.



La caducidad de los permisos no exime a sus titulares de las responsabilidades contraídas durante su vigencia, con el Gobierno Federal y con terceros, por lo que se dejan a salvo las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones pendientes de cumplirse.



Tres de las empresas a las que se les terminó el permiso por inactividad operaban en los municipios de Pueblo Viejo, Coatzacoalcos y Orizaba.



Se trata de las empresas Distribuidora de Combustibles SMG, S.A. de C.V. que operaba en Pueblo Viejo; 777 Groupe Industriel Bleu S.A. de C.V, en Coatzacoalcos; y Combustibles Real S.A. de C.V., con sede en Orizaba.



Para esas tres empresas, la Comisión Reguladora de Energía determinó no tener conocimiento que los permisionarios hayan realizado su actividad por un periodo consecutivo de al menos 365 naturales, en virtud de que en los expedientes no consta que hayan reportado ventas en los reportes semanales (volúmenes y precios), con los que acrediten que han llevado a cabo la actividad.



Por lo que puede colegirse, dice el dictamen, que los permisionarios se encuentran inactivos y finalmente, no ejercieron los derechos conferidos en el Título de Permiso, situación que se prolongó por un periodo consecutivo de al menos un año.