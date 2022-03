Cancelarán eventos masivos en Fortín ante poca respuesta a vacunación de refuerzo

En la última jornada de vacunación de refuerzo contra el Covid-19 en este municipio la respuesta de la ciudadanía fue muy baja, de 10, 900 dosis sólo se lograron aplicar 3,287, quedando 7 613 disponibles dieron a conocer autoridades municipales.La jornada de vacunación fue los días sábado 12 y domingo 13 de marzo, pero muy pocos acudieron a inocularse lamentó el alcalde Gerardo Rosales Victoria.Ante ello, dijeron que se ven obligados a suspender los eventos masivos como un baile para el 19 de marzo, donde se presentaría la Trakalosa de Monterrey."Es lamentable que la gente no se quiera vacunar, así no avanzamos, no podemos tener cerrado el comercio, debemos acudir a la vacuna es una forma de prevenir el contagio de coronavirus”, dijo el edil.Cabe señalar que el municipio se encuentra en semáforo epidemiológico amarillo con 3,048 casos positivos acumulados de COVID-19 y 116 fallecimientos por ello la insistencia de que acudan a vacunarse.